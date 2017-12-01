PowerEdge 14G усилит гиперконвергентные инфраструктурные решения компании Dell

1 декабря 2017, 14:15

Портфель гиперконвергентных инфраструктурных (HCI) решений Dell EMC, лидирующий в своей отрасли, получил новый импульс к развитию.

Для HCI-устройств Dell EMC стали доступными новейшие серверы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения, уже отмеченные целым рядом наград.

Благодаря новейшей серверной платформе PowerEdge, разработанной и оптимизированной для HCI, заказчики любого уровня смогут рассчитывать на более мощную и прогнозируемую производительность, расширение конфигураций для размещения широкого спектра критически важных программных приложений на устройствах Dell EMC VxRail и XC Series.

По данным исследования IDC, на сегодня среди конвергентных систем быстрее всего растут именно гиперконвергентные инфраструктуры. Мировой доход от их реализации вырос на 48,5% в годовом исчислении во II квартале 2017 года. На долю сегмента HCI приходится около 25% всех проданных конвергентных инфраструктурных решений. Dell EMC заняла первое место в мире в этом сегменте, получив 29% от всего мирового дохода. Годовой рост ее дохода в этом сегменте составил 149%. Dell EMC VxRail - одно из самых быстрорастущих в мире устройств для HCI. Оно обеспечивает рост доходов на 275%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что почти в 6 раз превышает показатели роста по рынку2.

Простота, адаптивность и масштабируемость HCI-портфеля Dell EMC, лидирующего в своей отрасли, дополнится мощью и гибкостью серверов нового поколения, спроектированных и оптимизированных под HCI. Показатели надежности и производительности улучшатся, поскольку HCI перемещается в основные дата-центры.

Серверы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения, основанные на масштабируемом семействе процессоров Intel® Xeon®, отвечают 150 запросам пользователей ко встроенному ПО для хранения данных (SDS), что делает его уникально оптимизированным под HCI. Отметим, что была улучшена поддержка SSD в масштабируемых развертываниях; ускорилась инициализация и оптимизированное управление хранилищем данных; усовершенствовано охлаждение привода; стали опционально доступны общие пользовательские интерфейсы на серверах и HCI-платформах.

В обновленном портфеле HCI-устройств ускорен доступ к приложениям и данным, благодаря тому, что повысились частоты ядра и тактовые частоты, расширилось число каналов памяти и была ускорена память. Это обеспечивает в 1,7 раз бОльшую вычислительную мощность и на 62% увеличенную внутреннюю полосу пропускания.

HCI-устройства Dell EMC включают семейство Dell EMC VxRail Appliance, основанное на VMware vSAN и совместно спроектированное с VMware и Dell EMC XC Series. Оно предназначено для клиентов, которые выбирают гипервизоры, включая среды Microsoft Hyper-V или multi-hypervisor. HCI-устройства упрощают весь жизненный цикл с помощью расширенной автоматизации - с уникальным ПО, упрощающим развертывание, управление, масштабирование, поддержку и обслуживание. Заказчики смогут ощутить это буквально с первого дня, ведь это заметно облегчит их работу.



Устройства Dell EMC VxRail на серверах PowerEdge 14-го поколения предлагают более мощную и прогнозируемую производительность для миллионов вариантов гибких конфигураций, чтобы соответствовать любым сценариям использования HCI и более требовательным, критически важным рабочим загрузкам в среде VMware.

Заказчики, выбравшие устройства VxRail на новых серверах, могут рассчитывать на такие преимущества:

Выше производительность для требовательных приложений - IOPS (операций ввода/вывода в секунду) - вдвое больше, время отклика - вдвое быстрее.

Надежность производительности с 9-кратным прогнозируемым временем отклика, получаемым в течение одной миллисекунды.

Расширение возможностей для идеально выверенных развертываний с миллионами дополнительных конфигураций, с огромным числом опций процессора, с новыми SATA SSD-дисками, с дополнительными возможностями подключения к сети и расширениями GPU. Всё это - чтобы максимально точно, но не избыточно, отвечать требованиям заказчиков, которые он выставляют к HCI-решениям.

Программно-ориентированная поддержка NAS на Dell EMC Isilon SD Edge для удаленных офисов или для развертывания файлов с использованием ядра, объединения удаленной репликации VxRail, хранения облачных объектов и возможностей управления.



Dell EMC XC Series на серверах PowerEdge 14-го поколения обеспечат большую производительность для рабочих загрузок, высокую скорость сетей и новые конфигурации NVMe/SSD.

Заказчики, выбравшие устройства Dell EMC XC Series на новых серверах, могут рассчитывать на такие преимущества:

Выше производительность для интенсивных вычислительных нагрузок – более чем в 1,5 раза больше дополнительных ядер на устройство.

До 93% увеличена вычислительная способность для рабочих нагрузок, связанных с плотностью хранения как первоочередной потребности.

GPU расширяет варианты использования в средах VDI для сложных вычислительных потребностей – в 1,5 раза большая GPU мощность.



Устройства Dell EMC VxRail на серверах Dell EMC PowerEdge 14-го поколения доступны для заказа с 30 ноября и будут доступны для покупки с 12 декабря 2017 года.

Модели XC640, XC740xd и XC740 Dell EMC XC Series на серверах PowerEdge 14-го поколения доступны с 30 ноября 2017 года.