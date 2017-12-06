Huawei представляет в Украине новую линейку смартфонов бренда Honor

6 декабря 2017, 9:45

Легендарный зеркальный смартфон с двойной камерой, который пользуется огромной популярностью в Китае, Европе и США, наконец доступен украинским фанам технологичных инноваций.

Huawei объявила об официальном старте продаж новой линейки смартфонов всемирно известного бренда Honor в Украине.

После паузы в несколько лет бренд Honor снова возвращается в Украину. На этот раз – с громкой мировой премьерой. Huawei, которая входит в ТОП-3 производителей смартфонов в мире, официально представляет на украинском рынке новую линейку бренда Honor. Планируется, что в начале декабря в продажу поступят модели Honor 6A, Honor 6C Pro, Honor 7Х и знаменитый хедлайнер Honor 9. Это флагманская модель, на которую компания Huawei сделала ставку в 2017 году и не прогадала. Всего за четыре недели с момента презентации в Китае и через две недели после глобального запуска в Берлине мировые продажи устройства преодолели отметку в один миллион смартфонов.



Чем же Honor 9 привлекает пользователей во всем мире? Это уникальный микс блестящего дизайна, отличной камеры и высокой производительности по доступной цене. Флагман получил имя Lightcatcher – Ловец света, и сполна оправдывает его. По своему дизайнерскому решению Honor 9 не имеет аналогов. Его задняя панель выполнена из изогнутого 3D-стекла с 15-слойным оптическим покрытием, обработанного по технологии фотогравировки. Как отмечает производитель, благодаря этому поверхность смартфона переливается, будто гладь горного озера. Главной технологичной фишкой Honor 9 является модернизированная двухобъективная камера с гибридным зумом, которая позволяет захватывать больше света и делать отличные кадры в любое время суток. Специальная технология биннинга пикселей дает возможность снимать даже в условиях слабого освещения. Среди других конкурентных преимуществ Honor 9 – процессор Kirin 960 повышенной производительности, экран с увеличенной насыщенностью цветов и мощная батарея с технологией быстрой подзарядки.



Несмотря на эксклюзивный дизайн и крутую начинку, Honor 9 представлен по разумной цене. Принцип доступности при соблюдении выдающихся характеристик остается основополагающим для бренда, который нацелен на молодую активную аудиторию. «Honor как инновационный family-бренд Huawei Group создан для удовлетворения потребностей продвинутых пользователей. Он предлагает передовые технологии, инновационные функции и превосходный пользовательский опыт», – подчеркивает Кевин Чжоу, руководитель подразделения Huawei Consumer BG в Украине.

Мировая география продаж Honor включает 74 страны, в том числе и США. Благодаря компаниям Территория Твоей Техники и Цитрус уже в ближайшее время украинские пользователи также смогут по достоинству оценить флагманские новинки. «Цитрус продолжает быть надежным дистрибьютором, который первым открывает украинцам яркие инновационные продуктовые линейки, – отмечает Виталий Кузнецов, исполнительный директор компании Цитрус. – Уверен, что благодаря неоспоримым преимуществам, смартфоны Honor займут свое место среди лидеров потребительских симпатий в Украине».



«Территория Твоей Техники выступает надежным партнером бренда Honor и одна из первых представляет полный ассортимент устройств на оптово-дистрибьюторских складах, а также в магазинах своей и партнерских розничных сетей, - отмечает Юлия Беседина, маркетинг директор компании Территория Твоей Техники. - Мы уверены, что благодаря своим особенностям, смартфоны Honor будут пользоваться огромным успехом у украинского потребителя».

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