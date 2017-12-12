Sharp FS8018 – смартфон с 2,2 ГГц процессором и модемом X12 LTE

12 декабря 2017, 9:45

В базе популярного тестера Geekbench «всплыли» сведения о смартфоне Sharp FS8018, который на данный момент пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, в основе терминала окажется чип Snapdragon 630. Речь идет о 8-ядерном решении, работающем на частоте до 2,2 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Adreno 508 и модем X12 LTE. Объем оперативной памяти – 6 ГБ.Протестированный прототип грядущей новинки работает под управлением Android 7.1, однако совершенно не исключено, что коммерческая версия терминала окажется с Android 8.0.Другие подробности об этом аппарате пока не известны. Тем не менее, эксперты полагают, что «на борту» может оказаться 5,5-дюймовый дисплей.Ориентировочная стоимость аппарата - $450-500.Дата анонса не называется, даже ориентировочная.