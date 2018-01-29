Nokia 7 Plus "отметился" в популярном тестере

29 января 2018, 9:15

В базе бенчмарка Geekbench «всплыли» сведения о смартфоне Nokia 7 Plus, анонс которого ожидается на выставке MWC 2018 в Барселоне.

Судя по всему, грядущая новинка будет представлять собой усовершенствованную версию Nokia 7. Аппарат получит 8-ядерный чип Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц, а также графику Adreno 512 и модем X12 LTE. Объем оперативной памяти останется на том же уровне, что и у оригинальной модели – 4 ГБ. Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – 1080х1920 точек. Основная камера - 16Мп, а фронтальная 5Мп. Работать «трубка» будет под управлением Android 7.1.1 Nougat.

О дате релиза новинки в розницу, а также ориентировочном ценнике пока никакой информации нет.