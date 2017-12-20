"Samsung Electronics Украина" сообщает о проведении акции при покупке TV

20 декабря 2017, 9:15

«Samsung Electronics Украина» анонсирует проведение акции «Samsung Brandshop Promo» – при покупке телевизоров Samsung каждый покупатель получит 2 дополнительных года гарантии в подарок.

Предложение действительно в период с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года при покупке в брендовых магазинах Samsung. Также покупатели телевизоров Samsung UHD TV в период действия акции дополнительно получат в подарок подписку MEGOGO «Кино и ТВ: Максимальная» на 6 месяцев.

Для получения двух дополнительных лет полной гарантии требуется активировать сертификат, который продавец-консультант выдаст при покупке. Для активации необходимо обратиться в информационный центр Samsung по телефону 0 (800) 502 000 в период с 15 декабря 2017 года по 20 января 2018 года. Звонки по Украине бесплатные. Сертификат считается действительным при условии приобретения официально импортированного устройства в брендовом магазине Samsung, а также наличии гарантийного талона, чека и правильно заполненных данных.



Для активации 6 месячной подписки MEGOGO необходимо ввести промо-код с подарочной скретч-карты, которую покупатели телевизоров Samsung UHD TV получат с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года в брендовых магазинах Samsung.



Для использования промо-кода необходимо подключить телевизор к интернету, открыть приложение MEGOGO, которое расположено в нижней программной панели Smart TV, войти в профиль, выбрать пункт «Ввести промо-код» и указать его в соответствующем поле.



Пакет «Кино и ТВ: Максимальная» от MEGOGO включает:

— 174 ТВ канала: национальные и международные, тематические и спортивные, жанровые и интерактивные. Например, Discovery HD, Viasat, NatGeo и многие другие;

— тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов, среди которых – блокбастеры и шедевры мирового кино;

— доступ к прямым трансляциям футбольных матчей трёх крупнейших чемпионатов Европы: Bundesliga (Германия), Seria A (Италия) и Ligue 1 (Франция). При этом воспроизведение не прерывается на рекламу.

