Samsung сообщает о проведении акции для покупателей TV с большой диагональю

17 мая 2018, 11:45

«Samsung Electronics Украина» сообщает о проведении промо-акции в честь приближающегося сезона футбола.

Покупатели телевизоров с большой диагональю смогут получить приятный подарок или скидку на приобретение и насладиться просмотром любимой игры на большом экране.

Акция пройдёт в период с 16 мая по 17 июня 2018 года. Для участия необходимо приобрести телевизор Samsung с диагональю экрана от 55 дюймов в указанный промежуток времени и выбрать собственную выгоду. Ей может быть скидка на приобретение модели телевизора или подарок в виде устройства Samsung, стоимость которого не превышает определённый процент от стоимости приобретения телевизора.«Телевизор с большим экраном — важный предмет интерьера в квартире спортивного болельщика, ведь большой UHD-дисплей позволяет насладиться просмотром по максимуму, — отмечает Андрей Скира, руководитель департамента потребительской электроники «Samsung Electronics Украина». — Сочетание внушительной диагонали и высокого разрешения позволяет буквально переместиться на поле и рассмотреть происходящее в самых мелких деталях и полутонах. Здесь видно всё — начиная от разлетающегося газона во время опасного подката и заканчивая волнением на лице форварда перед исполнением пенальти. Промо-акция Samsung станет отличным подарком к скорому сезону футбола».Сумма, на которую получится выбрать устройства Samsung в подарок, при покупке указанных моделей составит от 15 до 30 процентов от стоимости телевизора соответственно. Таким образом покупатели смогут сэкономить деньги на покупке и при этом ощутить зрелищность футбольного праздника в его мельчайших деталях.Размер скидки зависит от приобретаемой модели. Покупатели 55-дюймового UHD TV получат 10-процентную скидку, приобретение 65-дюймового UHD TV позволит сэкономить 15 процентов стоимости, а покупка QLED TV с диагональю от 55 дюймов и больше принесёт скидку в 20 процентов. Максимальное снижение цены в 25 процентов получат покупатели UHD TV с дисплеем от 75 дюймов и больше.