Укртелеком предлагает вознаграждение за вора

Из-за увеличения на юге страны количества краж телекоммуникационного кабеля в Херсонской, Одесской и Николаевской областях началась программа "вознаграждение за вора".
В течение одиннадцати месяцев 2017 года в этих трех областях совершено 1600 краж медного кабеля.
Для противостояния злоумышленникам компания, в частности, сотрудничает с правоохранительными органами и охранными организациями. А теперь еще и начинает программу, в рамках которой каждый сознательный гражданин может сообщить о воре и его противоправных действиях и получить вознаграждение.
Номера телефонов для сообщений:
В Херсонской области: 0552-51-86-20
В Николаевской области: 0512-37-10-11
В Одесской области: 048-726-39-70; 048-731-50-15
Укртелеком назначил вознаграждение в размере 1000 гривен за каждого пойманного вора.
Напомним, что ранее подобная инициатива стартовала в Днепропетровской и Запорожской областях.