Укртелеком предлагает вознаграждение за вора

22 декабря 2017, 10:15

Из-за увеличения на юге страны количества краж телекоммуникационного кабеля в Херсонской, Одесской и Николаевской областях началась программа "вознаграждение за вора".

В течение одиннадцати месяцев 2017 года в этих трех областях совершено 1600 краж медного кабеля.



Для противостояния злоумышленникам компания, в частности, сотрудничает с правоохранительными органами и охранными организациями. А теперь еще и начинает программу, в рамках которой каждый сознательный гражданин может сообщить о воре и его противоправных действиях и получить вознаграждение.



Номера телефонов для сообщений:



В Херсонской области: 0552-51-86-20

В Николаевской области: 0512-37-10-11

В Одесской области: 048-726-39-70; 048-731-50-15



Укртелеком назначил вознаграждение в размере 1000 гривен за каждого пойманного вора.



Напомним, что ранее подобная инициатива стартовала в Днепропетровской и Запорожской областях.











