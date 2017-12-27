LG готовит анонс новых мониторов с поддержкой NANO IPS И 5К-разрешением

27 декабря 2017, 14:05

Компания LG Electronics представит на международной выставке потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе обновленные модели популярных мониторов, которые оснащены технологией Nano IPS для четкого воспроизведения насыщенных цветов.

Учитывая отзывы пользователей, LG внедрил поддержку HDR600 с более высоким динамическим диапазоном и пиковой яркостью, а также новые возможности подключения через порт Thunderbolt 3.



Новый 32-дюймовый монитор LG UHD 4K (модель 32UK950) станет первым мультимедийным устройством с поддержкой технологии Nano IPS. Nano IPS предполагает применение частиц размером 1 нм, которые поглощают излишнее свечение длины волн. Это позволяет улучшить интенсивность и чистоту отображаемых на экране цветов для получения более качественных и реалистичных изображений. Данная модель монитора LG воспроизводит до 98% цветового пространства DCI-P3, что эквивалентно значению для мониторов, которые используются голливудскими студиями. Новый монитор LG станет идеальным решением для медиасоздателей, которые хотят получить высокое качество воспроизведения цвета с поддержкой HDR 600. Пользователи LG 32UK950 смогут ощутить все преимущества высокого динамического диапазона и пиковой яркости до 600 кандел (кд/м2).



Монитор LG 32UK950 оснащен портом Thunderbolt 3 для воспроизведения 4K-изображений и подключения ноутбуков, таких как Macbook Pro, через единый кабель Thunderbolt 3. При этом нет необходимости использовать адаптеры подзарядки и USB-кабеля. Через кабель Thunderbolt 3 можно передавать 4K-изображения и звук, а также заряжать ноутбуки мощностью 60 Вт. Ключевая характеристика новинок – изящная подставка ArcLine и безрамочный дизайн дисплея 4-Side Edge Borderless.



Еще одна новинка, которая появится на рынке в следующем году, 34-дюймовый LG UltraWide (модель 34WK95U). Монитор обеспечивает точность воспроизведения цветов и широкие углы обзора с впечатляющим 5K-разрешением (5120 x 2160 пикселей). Первый монитор LG 5K UltraWide с соотношением сторон 21:9 поддерживает огромное экранное пространство и воспроизводит насыщенные цвета и оттенки. Новинка с поддержкой 5К-разрешения рассчитана на видеоредакторов, фотографов, разработчиков программного обеспечения и приложений, которые работают с изображениями высокого качества.



Монитор 34WK95U поддерживает технологию Nano IPS, высокоточную цветопередачу и стандарт HDR600. Кроме того, модель 34WK95U оснащена портом Thunderbolt 3 и воспроизводит 5K-изображения при 60 к/с через единый кабель. Интерфейс Thunderbolt 3 понравится пользователям, для которых важно быстро передавать видео, аудио и данные без необходимости использования дополнительного сетевого адаптера. Благодаря элегантному корпусу и дизайну дисплея 4-Side Borderless, а также подставке ArcLine, новый монитор от LG привлекает внимание даже при выключенном питании.



«Каждый месяц мы проводим сотни часов перед экранами мониторов. Но, когда мы говорим об усовершенствовании устройств и высоких показателях продуктивности, то мониторы обновляют в последнюю очередь, – сказал Чанг Ик-Хван, руководитель ИТ-подразделения LG. – Разрабатывая новые премиальные мониторы, LG стремится продемонстрировать приверженность компании передовым технологиям, которые обеспечивают самые высокие показатели разрешения экрана и удобство использования интерфейса».



Также LG представит на выставке CES 2018 игровой монитор QHD (модель 34GK950G), который обеспечивает высокое качество изображения благодаря технологии Nano IPS и поддерживает G-Sync.