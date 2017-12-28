28 декабря 2017, 11:26

Стартовали новогодние распродажи смартфонов, как флагманских, так и бюджетных моделей. Так, сейчас можно выгодно приобрести большие 6-дюймовые фаблеты.

Так, большой Elephone S8 с 4 ГБ оперативки, 64 ГБ основной памяти и 21 Мп основной камерой можно приобрести всего за 230 долл. Фаблет имеет 6-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440, покрытый стеклом Corning Gorilla glass, и работает на 10-ядерном Helio X25 частотой 2,5 ГГц. Elephone S8 поддерживает разнообразные стандарты связи, в том числе и 4G.

Еще один фаблет Xiaomi Redmi 5 Plus имеет 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160x1080 точек (403 ppi) и работает на 8-ядерном Snapdragon 625 с частотой 2 ГГц с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет заднюю 12 Мп и фронтальную 5 Мп камеры. Добавьте сюда еще датчик отпечатка пальца и мощную батарею на 4000 мАч. А приобрести его можно всего за 220 долл, но спешите: предложение ограничено.

И наконец OnePlus 5T с отличным ярким и большим 6,01-дюймовым AMOLED-экраном, покрытым 2.5D Corning Gorilla Glass 5! Он работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 835 частотой 2,45 ГГц, оперативная память аж 6 ГБ, а встроенная - 64 ГБ. Но главной его фишкой являются великолепные камеры: фронтальная 16 Мп и две тыловые 16 + 20 Мп, которые позволят получать более резкие и качественные фото в любых условиях съемки. OnePlus 5T поддерживает множество стандартов связи, включая 4G, и стоит 510 долл.