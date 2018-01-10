Samsung представляет платформу DRVLINE - шаг к созданию самоуправляемого авто

10 января 2018, 14:15

Samsung Electronics представила платформу DRVLINE, ориентированную на OEM производителей оборудования для рынка систем автоматического управления автомобилями и поставщиков услуг MaaS (Mobility as a Service).

Открытая модульная масштабируемая программно-аппаратная платформа DRVLINE позволит автопроизводителям интегрировать в выпускаемые модели лучшие в своем классе технологические решения, создавая основу для парка автономных машин будущего.



Объявление, сделанное Samsung на CES 2018, стало следствием целого ряда исторических шагов, предпринятых в прошлом году. Среди них приобретение за 8 миллиардов долларов компании HARMAN, специализирующейся на подключенных автомобильных устройствах, и создание нового подразделения Strategic Business Unit, объединившего несколько автомобильных направлений. Также, учреждение фонда инноваций Samsung Automotive Innovation Fund с бюджетом 300 миллионов долларов и целая серия инвестиций и партнерских соглашений, направленных на совместные разработки в автомобильном секторе.



Многие программные и аппаратные платформы автономного вождения принуждают пользователей принимать комплект технологий по схеме «все или ничего». Платформа DRVLINE была создана специально для удобства разработчиков, для возможности изменения ПО и добавления или удаления компонентов и технологий. Это гарантирует актуальность решения в будущем, что является важнейшим фактором успеха в такой быстроменяющейся отрасли, как автомобильная. Производители могут использовать новейшие технологии уже сегодня.



Платформа DRVLINE включает несколько лучших в своем классе компонентов и технологий, созданных на основе глобального опыта, накопленного Samsung в области электроники, IoT и встроенных систем, включая алгоритмы вычислений для автопилотов уровней 3, 4 и 5. Сюда входят также новейшая система камер для контроля дорожной ситуации ADAS, созданная Samsung и HARMAN с учетом стандартов и требований программы NCAP (New Car Assessment Program), которые вступят в силу в ближайшее время. Среди них предупреждение о выезде из полосы движения, предупреждение о возможности фронтального столкновения, обнаружение пешеходов и автоматическое аварийное торможение.



На CES 2018 Samsung представит свои автомобильные решения совместно с несколькими партнерами по ADAS и самоуправляемым автомобилям. В рамках стратегии открытых инноваций и сотрудничества компания привлекает к созданию экосистемы целый ряд лидирующих игроков из различных отраслей, среди которых:



ПО: TTTech, AImotive, Hella Aglaia, Renovo Auto

Бортовые компьютеры: Graphcore, ThinCi, Infineon

Коммуникации: Autotalks, Valens

Сенсоры: Quanergy, Tetravue, Oculii, Innoviz

