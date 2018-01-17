17 января 2018, 18:20

Вышла новая прошивка для модели ONYX BOOX Darwin 4: 1.8.2 – mc 2017-12-28_17-40 9917625.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок. Список изменений следующий:



Исправлена ошибка автоотключения.

Улучшена работа с файлами, имеющими длинные названия.

Исправлен ряд прочих мелких ошибок.

Сделан ряд прочих мелких изменений.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.



Напомним, что ONYX BOOX Darwin 4 это устройство для чтения электронных книг с экраном последнего поколения E Ink Carta Plus, имеющим более высокие разрешение и контрастность, функцией SNOW Field и встроенной системой подсветки MOON Light. Ридер имеет выдающиеся технические характеристики: высокопроизводительный 2-ядерный процессор, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Операционная система Android благодаря богатейшему выбору программ позволяет открывать текстовые файлы практически любых форматов и настраивать любые параметры текста для максимально комфортного чтения.





