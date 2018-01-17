Вышла новая прошивка для модели ONYX BOOX Darwin 4: 1.8.2 – mc 2017-12-28_17-40 9917625.
Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок. Список изменений следующий:
Исправлена ошибка автоотключения.
Улучшена работа с файлами, имеющими длинные названия.
Исправлен ряд прочих мелких ошибок.
Сделан ряд прочих мелких изменений.
Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.
Напомним, что ONYX BOOX Darwin 4 это устройство для чтения электронных книг с экраном последнего поколения E Ink Carta Plus, имеющим более высокие разрешение и контрастность, функцией SNOW Field и встроенной системой подсветки MOON Light. Ридер имеет выдающиеся технические характеристики: высокопроизводительный 2-ядерный процессор, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Операционная система Android благодаря богатейшему выбору программ позволяет открывать текстовые файлы практически любых форматов и настраивать любые параметры текста для максимально комфортного чтения.