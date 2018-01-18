Смартфон Moto X5 получит дизайн в стиле iPhone X

18 января 2018, 10:45

Об этом пишет авторитетный специализированный ресурс Droid-life, ссылаясь на собственные источники.

Грядущая новинка, как утверждается, выйдет на замену прошлогоднего Moto X4. Аппарат получит модный нынче безрамочный дизайн, и будет весьма похож на смартфон iPhone X.Касательно спецификаций, пока известно немного. Диагональ дисплея – 5,9 дюймов, а его разрешение – Full HD +. Соотношение сторон – 18:9. Отмечается также за двойная основная камера и двойная фронтальная. Новинку избавят от домашней кнопки. Касательно сканера отпечатков пальцев, пока информации нет. А вот что наверняка получит «трубка», так это функции на базе системы искусственного интеллекта – Moto XP. Однако конкретики и на этот счет пока нет.Точная дата анонса пока не приводится. Стоимость также не известна.