Украинских грузоперевозчиков не любят в Европе – это миф

22 января 2018, 10:45

Украинские грузоперевозчики-практики опровергают утверждение, что к украинцам в Евросоюзе относятся предвзято.Об этом заявил директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин, сообщает пресс-служба компании."В Европе к украинцам относятся предвзято? Это надуманный миф! Нормально к украинским перевозчикам относятся в Европе, как ко всем остальным. В Европе, да и во всем мире, ценится толерантность", - подчеркивает Дмитрий Лёушкин.По словам эксперта, вопросы иногда возникают в России для машин с номерами из западных областей Украины в силу определенных событий. По этой же причине в Украине минимальное количество российских фур ездит. Например, все грузоперевозки между Турцией и Россией через территорию Украины выполняют турецкие машины."Что касается Европы и отношения к украинским перевозчикам – оно нормальное. Украинские водители ведут себя плюс-минус дисциплинировано. Хотя, как говорят, в семье не без… Например, недавно, подвыпивший водитель на фуре с украинскими номерами въехал в полицейскую машину в Германии. Погибла женщина-полицейский. Но это скорее исключение из правил, чем правило. В целом украинцы зарекомендовали себя в Европе как адекватные и трудолюбивые специалисты, которые работают за копейки по сравнению с европейским собратом", - рассказывает Дмитрий Лёушкин.Единственная причина, по которой к грузовому транспорту с украинскими номерами в Европе присматриваться более бдительно, техническое состояние машин."Украинские фуры обычно всегда "подуставшие" ввиду отсутствия должного финансирования на поддержание надлежащего технического состояния транспортного средства. Поэтому, естественно, службы технического контроля Евросоюза, в первую очередь обращают внимания на машины с украинскими номерами, молдавскими, российскими и белорусскими. Европейцам совсем не нравиться, когда по их автобанам ездят фуры, которые могут создавать аварийные ситуации из-за своего плохого технического состояния. Их можно понять", - резюмирует Дмитрий Лёушкин.