За полгода Киевстар планирует подключить к Mobile ID около 10 сервис-провайдеров

31 января 2018, 9:45

Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с Петром Чернышовым, президентом Киевстар, в рамках Digital Talk, где обсуждались вопросы развития цифровой экономики в Украине до 2020 года.



Во время встречи президент Киевстар Петр Чернышов и директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Евгений Кражан рассказали, что уже в 2018 году все абоненты компании смогут воспользоваться преимуществами Mobile ID*, ведь Киевстар планирует коммерческий запуск этой услуги во 2-м квартале.





«Наша компания систематически внедряет проекты с государственными органами - «Поиск детей» с Нацполицией, Big Data с МЭРТ, mAgri с МинАПК и, конечно, Mobile ID, - сказал Петр Чернышов. - Я рад, что мы стали провайдером инноваций для Украины и надежным партнером государства».



Напомним, что 27 декабря 2017 г. Киевстар объявил о запуске сервиса Mobile ID в режиме опытной эксплуатации, который продлится до 1 июня 2018 г. Уже 100 контрактных абонентов компании получили для пользования услугой специальные SIM-карты, которые имеют функцию повышенной защиты информации. Сейчас пользователи, участвующие в опытной эксплуатации Mobile ID, могут испытывать функционал сервиса, получая услуги двух государственных реестров - Госгеокадастра и Онлайн дома юстиции.

«Мы ведем переговоры с представителями государственных учреждений и различных сфер бизнеса и планируем, что за полгода количество сервис-провайдеров услуг для Mobile ID увеличится до 10, а в конце 2018-го их будет около сотни, - поделился Евгений Кражан. - Спектр использования Mobile ID достаточно широк: свои услуги населению Украины смогут предоставлять не только государственные структуры, но и финансовые и страховые компании, учреждения образования, медицины, онлайн сервисы и т.д.».





