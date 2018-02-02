PocketBook 740 – новый флагманский ридер с 7,8-дюймовым дисплеем и SMARTlight

2 февраля 2018, 12:15

А вот компания PocketBook «отметилась» анонсом своего нового флагманского ридера 2018 года выпуска – PocketBook 740.

Новинка получила 7,8-дюймовый сенсорный дисплей с матрицей E Ink Carta и интеллектуальной подсветкой SMARTlight. Разрешение экрана – 1404х1872 точки. Плотность пикселей – 300DPI.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 2-ядерный процессор на 1ГГц + 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 8 ГБ. Расширение за счет карт памяти также предусмотрено.Емкость встроенного аккумулятора – 1900 мАч, чего, согласно официальным данным, достаточно на 8000 страниц чтения.Отдельно отмечена поддержка Wi-Fi.Вес новинки – 210 грамм.Начало продаж ориентировано на конец февраля. Цена пока не уточняется.