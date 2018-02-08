Новый ридер PocketBook InkPad 3 с диагональю 7,8 дюймов

8 февраля 2018, 11:45

PocketBook объявляет о выходе нового электронного ридера книжного формата PocketBook InkPad 3 с 7,8-дюймовым мультисенсорным экраном E Ink Carta и усовершенствованной интеллектуальной подсветкой SMARTlight.

PocketBook InkPad 3 был создан, чтобы обеспечить абсолютный комфорт и уникальный пользовательский опыт тем, кто влюблен в чтение. Ридер оснащен дисплеем последнего поколения E Ink Carta с диагональю 7,8 дюймов, HD разрешением (1404 х 1872 пикселей) и 300 DPI. Четкий шрифт и контрастная электронная страница гарантируют легкое и приятное чтение, без усталости глаз. Такой экран дает все те ощущения, которые мы так ценим, читая благородную классическую бумажную книгу. Вместе с тем, целый набор современных функций ридера позволяет максимально расширить границы возможного.

Технология SMARTlight предлагает оптимальный вариант интенсивности и цветовой температуры освещения экрана, учитывая время суток и биоритмы человека. PocketBook InkPad 3 дает новую возможность создавать шаблоны изменения подсветки в течении дня. Удобная шкала настройки отображает 24 часа, и позволяет легко и быстро установить яркость и цветовую температуру на любое время суток, в зависимости от личных предпочтений. Пользователь может создавать неограниченное количество таких суточных шаблонов подсветки, присваивать им имена, и переключаться с одного варианта на другой, в зависимости от планов на день.

Производительный двухъядерный процессор (2 × 1 ГГц) и 1 ГБ оперативной памяти гарантируют безупречно плавное перелистывание страниц, быструю реакцию и стабильную работу любого приложения. С 8 ГБ встроенной памяти и слотом для карт microSD (до 32 ГБ) электронный ридер может хранить цифровую библиотеку пользователя из более чем 2000 книг. Читать их можно без конвертации в 17 популярных книжных форматах, как и просматривать любые файлы в таких графических форматах, как JPEG, BMP, PNG и TIFF.

PocketBook InkPad 3 содержит 500 предустановленных бесплатных электронных книг на 10 языках. Благодаря встроенному Wi-Fi и простым в использовании сервисами Dropbox, Книги по e-mail и PocketBook Sync пользователь может мгновенно загрузить любой контент, не подключая ридер к ПК. Традиционно PocketBook InkPad 3 имеет предустановленные словари для чтения на иностранных языках, и дает широкие возможности создания закладок и заметок.

Встроенный датчик обложки позволяет ввести ридер в спящий режим, просто закрыв крышку, и тем самым, более эффективно использовать заряд батареи.

PocketBook InkPad 3 стал первым устройством, выполненным в концептуально новом дизайне PocketBook. Все элементы ридера подчеркивают достоинства друг друга, и гармонично сливаются в единое целое.

Большой размер и рекордно низкий вес (всего 210 грамм) делают PocketBook InkPad 3 отличным компаньоном для безупречно комфортного чтения в любых обстоятельствах – дома и в офисе, на открытом воздухе и в путешествиях. Устройство с размерами 195 x 136,5 мм имеет толщину всего 8 мм. На передней панели расположены эргономичные кнопки, которые можно использовать, как и сенсорный экран, для управления устройством. Благодаря встроенному датчику акселерометра, или g-сенсору, пользователь может выбрать наиболее удобный способ удерживания электронного ридера – горизонтально или вертикально, – ридер изменит ориентацию страницы соответственно положению.