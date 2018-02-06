Sony Xperia X и X Compact начали получать релиз Android 8.0 Oreo

6 февраля 2018, 14:45

Об этом сообщил профильный ресурс XperiaBlog.

Номер прошивки 34.4.A.0.364.Среди новшеств отмечается свежее обновление безопасности Android, а также классические обновления Oreo плюс две новые возможности камер - Autofocus Burst и Predictive Capture. Первое – это съемка движущихся объектов без смазывания, а второе – когда камера автоматом сохраняет кары при определении улыбки.Напомним, что Android 8.0 представители Sony также пообещали на Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1 Ultra и Xperia X Dual Sim.