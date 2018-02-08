Украинцы стали путешествовать еще больше: результаты роуминга Киевстар в 2017 г

8 февраля 2018, 9:45

Использование мобильного интернета в роуминге Киевстар в 2017 году выросло на 293% или почти в четыре раза, по сравнению с 2016 годом, использование голосовых услуг – на 70%.

Роуминг Киевстар – одна из самых популярных услуг компании. Только за последний год количество пользователей – «роумеров» – выросло на 10%. Абонентов, которые используют мобильный интернет в роуминге стало в два раза больше, по сравнению с 2016-м.

Самыми популярными странами у «роумеров» Киевстар по итогам года стали Польша, Румыния, Турция, Венгрия, Германия, Чехия, Египет, Россия, Молдова и Беларусь. Выросло количество украинцев, которые в этом году путешествовали в страны Европейского Союза – среди абонентов Киевстар таких оказалось на 25% больше, по сравнению с 2016 годом.

Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар: «Мы с командой в 2016 году разработали новый подход к роумингу – и угадали. Абоненты Киевстар активно звонят, пользуются мобильным интернетом и очень довольны нашими тарифами. Я рад, что мы, как лидер рынка, задаем новый тренд, в том числе, в этом направлении».

В прошлом году Киевстар уменьшил стоимость мобильных услуг в роуминге в 34 странах. Среди них, например, Египет, США, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Швеция и другие, где были установлены тарифы первой роуминговой группы – 2,00 грн за минуты разговоров, 0,35 грн за 1 МБ интернет-трафика, 1 грн за SMS -сообщение. В Японии, Мексике, Новой Зеландии, Алжире, Южной Африке, Тунисе и других странах были установлены тарифы второй роуминговой группы, где звонкие стоят 4,00 грн за минуту, 1 МБ интернет-трафика - 0,60 грн, а SMS - 1 грн.

Всего же Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. Абонентам больше не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, поскольку роуминг подключается автоматически, как только абонент начинает пользоваться услугами мобильной связи.



