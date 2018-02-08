Check Point Software представляет CloudGuard для всесторонней киберзащиты облака

8 февраля 2018, 10:15

Компания Check Point представила линейку решений CloudGuardtm для защиты организаций от кибератак «Пятого поколения» на облачные приложения и инфраструктуру.

Check Point также представляет CloudGuard SaaS, который обеспечивает защиту предприятий от атак на SaaS-приложения (Software-as-a-service). CloudGuard — это часть инфраструктуры Check Point Infintiy, в основе которой лежат зарекомендовавшие себя на рынке и отмеченные наградами технологии, обеспечивающие продвинутую защиту «Пятого поколения» (Gen V) для облака.



Современные компании все активнее используют облачные решения. Они стремятся повысить адаптивность бизнеса и производительность за счет внедрения гибридных облачных инфраструктур типа Amazon Web Services, Microsft Azure, VMware NSX и перехода на облачные приложения — например, Microsoft Office365, Google G-Suite, Salesforce, Servicenow, Slack, Box, Dropbox, Egnyte и т.д. В то же время по всему миру наблюдается увеличение числа многовекторных атак как на облачную инфраструктуру, так и на облачные приложения. В качестве примеров можно привести вредоносное ПО и кражу учетных записей — количество таких происшествий растет. По данным исследования Check Point, половина всех случаев незаконного использования корпоративных приложений SaaS — результат похищения учетных данных пользователей.



«Проблемы безопасности по-прежнему остаются основным барьером к повсеместному внедрению облака, — отмечает Гил Швед (Gil Shwed), главный исполнительный директор (CEO), Check Point Software Technologies. — Новая линейка решений CloudGuard обеспечивает надежную комплексную защиту облачных SaaS-приложений и облачной инфраструктуры».



CloudGuard SaaS — это первый в отрасли пакет технологий для безопасности, разработанный для усовершенствованной защиты и предотвращения угроз в отношении SaaS-приложений. CloudGuard SaaS также предотвращает кражу пользовательских учетных записей и взлом приложений SaaS с помощью технологии ID-Guard, которая скоро будет запатентована.



Ключевые преимущества решения:



Защита от угроз нулевого дня: Решение помогает обезопасить контент приложений SaaS от APT-атак и неизвестного вредоносного ПО «нулевого дня» с помощью технологий «песочницы», применяемых в режиме реального времени, а также технологий защиты от программ-вымогателей, ботов и постоянно обновляемой базы данных об угрозах в облаке.

Технология защиты идентификации пользователей ID-Guard (в процессе получения патента): Решение обнаруживает и блокирует злоумышленников, которые пытаются получить доступ к учетным записям SaaS, а также отключает незарегистрированных пользователей и небезопасные устройства.

Защита данных: Решение автоматически шифрует конфиденциальные данные, блокирует попытки несанкционированного обмена конфиденциальными файлами и помещает их в карантин.



«После миграции нашей организации в Office365 и OneDrive мы искали глобальное решение для их кибербезопасности и выбрали Check Point CloudGuard, — прокомментировал Амир Шай, сотрудник службы безопасности Neopharm Group. — Как только мы внедрили CloudGuard SaaS, решение заблокировало многочисленные атаки на наши приложения, включая захват учетных записей, фишинг и атаки вымогателей».



СloudGuard IaaS (прежнее название vSEC) теперь является частью линейки CloudGuard. CloudGuard IaaS предлагает продвинутую защиту и предотвращение угроз «Пятого поколения» от атак на инфраструктуру и рабочие нагрузки всех ведущих публичных и частных облачных платформ, в том числе: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Cisco ACI, OpenStack, VMware NSX, VMware Cloud on AWS, VMware ESX, Alibaba Cloud, KVM, Hyper-V и пр.



«Вопросом безопасности внедрения облачных технологий обеспокоены многие компании, — отметил Дуг Кахил, руководитель группы и старший аналитик по кибербезопасности, Enterprise Strategy Group. — Компании, которые ищут решения по облачной безопасности, должны обратить внимание на линейку Check Point CloudGuard, которая не только обеспечивает продвинутый уровень защиты от киберугроз, но и поддерживает безопасность приложений, инфраструктуры и данных внутри облака».



Кибератаки «Пятого поколения» (Gen V) определяются как крупномасштабные и динамичные атаки на мобильные, облачные и локальные сети. Такие продвинутые атаки без труда преодолевают традиционные статичные решения защиты, которые сегодня применяются в большинстве организаций. Из-за того, что владельцами активов в облаке одновременно являются как поставщики облачных услуг, так и конечные пользователи, определить, кто несет ответственность за их безопасность, не так-то просто. Эта ситуация создает дополнительные трудности. CloudGuard — единственная в отрасли полная линейка решений для облачной безопасности. Их общей задачей является продвинутое предотвращение угроз и защита корпоративных облачных приложений, инфраструктуры и данных от кибератак «Пятого поколения».