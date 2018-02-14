PocketBook Cloud – бесплатный облачный сервис для читателей

14 февраля 2018, 12:15

14 февраля PocketBook объявляет о запуске в Украине облачного сервиса для тех, кто влюблен в чтение!

PocketBook Cloud объединяет ридеры, смартфоны и планшеты в единую экосистему для синхронизации настроек, позиций чтения и файлов электронных книг

ocketBook Cloud – это новый бесплатный кроссплатформенный облачный сервис для людей, которые буквально живут чтением. И читают не только с электронного ридера, но и со смартфонов и планшетов с помощью бесплатного фирменного приложения PocketBook Reader для iOS и Android.

PocketBook Cloud позволяет начать читать книгу на ридере, а затем продолжить на смартфоне или планшете с того же места, на котором вы остановились на своем PocketBook. Каждый раз на новом устройстве вы сможете читать с того же места, где закончили на предыдущем, и с теми же настройками.

Казалось бы, зачем читать с TFT дисплеев смартфонов и планшетов, если есть ридер с безопасным для глаз экраном E Ink? Но ситуации бывают разными. Например, когда вы пришли на совещание к шефу, а он задерживается. И у вас есть минут 5-10 свободного времени. С ридером на совещание не пойдешь, а вот принести с собой смартфон – абсолютно естественно. Среднестатистический пользователь в случае такого ожидания станет читать социальные сети, но настоящие фанаты литературы с удовольствием уделят эти минуты ожидания чтению книги.

Для авторизации на PocketBook Cloud необходимо ввести на всех устройствах данные аккаунта BookLand.com – логин и пароль. После этого в каждом из гаджетов появятся купленные на BookLand.com книги. Более того, с помощью PocketBook Cloud можно синхронизировать между устройствами электронные книги, загруженные на смартфоны, планшеты и ридеры другими способами – например, с компьютера или через браузер. Покупать книги на BookLand.com можно откуда угодно – с ридера, смартфона или компьютера. Купить книгу можно в один клик из приложения на смартфоне – и читать на ридере, или наоборот.

Для хранения электронных книг и прочих данных (настроек и позиций чтения) пользователям PocketBook Cloud бесплатно предоставляются 2 Гб пространства в облаке. Позднее появится возможность докупить дополнительное место – планируются тарифы с 5, 10 и 20 Гб.

Новый флагманский ридер PocketBook – который появится в продаже в середине марта 2018 года PocketBook InkPad 3 – будет поставляться с предустановленным сервисом PocketBook Cloud.

Две другие флагманские модели – PocketBook Touch HD и PocketBook Touch HD 2 – получат поддержку нового сервиса в одном из ближайших обновлений прошивки.



