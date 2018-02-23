Arrow Electronics представила первую плату для разработчиков на базе Snapdragon

23 февраля 2018, 11:45

Малоизвестная у нас компания Arrow Electronics анонсировала первый в мире одноплатный ПК DragonBoard 820c, в основе которого чип Snapdragon 820E.

Напомним, что в состав Snapdragon 820E включены четыре 64-битных вычислительных ядра Qualcomm Kryo, тактовая частота которых 2,15 ГГц, а также графика Adreno 530. Также отмечена поддержка адаптеров Wi-Fi 802.11ac 2x2 MU-MIMO и Bluetooth 4.2, приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Кроме того, отмечена также возможность расширения посредством карт microSD.Среди прочего упоминается также коннектор micro-USB, а еще два стандартных интерфейса USB 2.0.