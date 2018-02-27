27 февраля 2018, 12:45

"Поколение Z" считают свои гаджеты лучшими друзьями

Более половины молодых людей, родившихся после 1995 года, считают свои гаджеты лучшими друзьями.

Об этом говорят результаты исследования Motorola Mobility про соблюдение баланса между обыденной и цифровой жизнью людей разного возраста, представленные в рамках Mobile World Congress 2018.

Каждый третий опрошенный признался, что использование смартфона может быть более приоритетным, чем общение с близкими людьми. Половина респондентов (49%) согласны с тем, что проверяют свой телефон чаще, чем они хотели бы. Треть пользователей (35%) признают, что тратят слишком много времени на свой гаджет (44% среди молодежи «Поколение Z»), и считают, что они будут счастливее тратить меньше времени на телефон (34%). При этом две трети опрошенных (65%) признались, что паникуют, когда думают, что потеряли смартфон.

Большинство хотели бы получить помощь для установления баланса между обыденной жизнью и смартфоном. Фактически, 60% опрошенных говорят, что для них важно иметь отдельную от своих гаджетов жизнь.

В онлайн-опросе приняли участие 4418 человек в возрасте от 16 до 65 лет. Motorola привлекла к глобальному исследования профессора Нэнси Эткофф, известного эксперта в области поведения мозга и науки о счастье Гарвардского университета.
 
«Большинство пользователей смартфонов беспокоят их вредные привычки, в преодолении которых им нужна помощь», — говорит профессор Нэнси Эткофф. — Решить эти проблемы помогут положительные подкрепления поведения, контроль окружающей среды и внимательность. Широкий социальный паттерн поведения, обнаруженный в этом опросе, подчеркивает необходимость коллективного понимания проблем и последующих действий для их решения».

Motorola Mobility, как создатель первого в мире мобильного телефона, чувствует свою ответственность и понимает желание пользователей поддерживать баланс между использованием смартфонов и личной жизнью. Это исследование помогло понять влияние быстро развивающихся технологий.

Сейчас бренд работает с приложением SPACE. Оно предлагает 60-дневную программу, которая поможет пользователям смартфонов стать более внимательными к использованию гаджетов, регулируя яркость экрана, блокируя оповещения и тому подобное. Приложение особенно актуально для людей с проблемами навязчивого желания проверять смартфон, поскольку помогает осознавать свои привычки и научиться находить баланс. Также Motorola предлагает набор опций Moto Experiences для более удобного и интуитивного взаимодействия с устройствами.


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