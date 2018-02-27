"Поколение Z" считают свои гаджеты лучшими друзьями

27 февраля 2018, 12:45

Более половины молодых людей, родившихся после 1995 года, считают свои гаджеты лучшими друзьями.

Об этом говорят результаты исследования Motorola Mobility про соблюдение баланса между обыденной и цифровой жизнью людей разного возраста, представленные в рамках Mobile World Congress 2018.



Каждый третий опрошенный признался, что использование смартфона может быть более приоритетным, чем общение с близкими людьми. Половина респондентов (49%) согласны с тем, что проверяют свой телефон чаще, чем они хотели бы. Треть пользователей (35%) признают, что тратят слишком много времени на свой гаджет (44% среди молодежи «Поколение Z»), и считают, что они будут счастливее тратить меньше времени на телефон (34%). При этом две трети опрошенных (65%) признались, что паникуют, когда думают, что потеряли смартфон.



Большинство хотели бы получить помощь для установления баланса между обыденной жизнью и смартфоном. Фактически, 60% опрошенных говорят, что для них важно иметь отдельную от своих гаджетов жизнь.



В онлайн-опросе приняли участие 4418 человек в возрасте от 16 до 65 лет. Motorola привлекла к глобальному исследования профессора Нэнси Эткофф, известного эксперта в области поведения мозга и науки о счастье Гарвардского университета.



«Большинство пользователей смартфонов беспокоят их вредные привычки, в преодолении которых им нужна помощь», — говорит профессор Нэнси Эткофф. — Решить эти проблемы помогут положительные подкрепления поведения, контроль окружающей среды и внимательность. Широкий социальный паттерн поведения, обнаруженный в этом опросе, подчеркивает необходимость коллективного понимания проблем и последующих действий для их решения».



Motorola Mobility, как создатель первого в мире мобильного телефона, чувствует свою ответственность и понимает желание пользователей поддерживать баланс между использованием смартфонов и личной жизнью. Это исследование помогло понять влияние быстро развивающихся технологий.



Сейчас бренд работает с приложением SPACE. Оно предлагает 60-дневную программу, которая поможет пользователям смартфонов стать более внимательными к использованию гаджетов, регулируя яркость экрана, блокируя оповещения и тому подобное. Приложение особенно актуально для людей с проблемами навязчивого желания проверять смартфон, поскольку помогает осознавать свои привычки и научиться находить баланс. Также Motorola предлагает набор опций Moto Experiences для более удобного и интуитивного взаимодействия с устройствами.