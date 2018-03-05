Deloitte примет участие в создании принципиально новой торговой платформы

5 марта 2018, 9:15

Deloitte совместно с украинской товарной электронной биржей "КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ" (КМЕ) начали процесс создания принципиально новой торговой платформы.

Совместный проект с агентством инновационного консалтинга Deloitte Garage предусматривает предоставление услуг по проектированию инновационного решения, менторскому сопровождению, привлечению индустриальных экспертов и профессиональных консультантов международной команды Deloitte.



Так, в ходе сотрудничества Deloitte усилит трансформацию KME согласно мировым стандартам и потребностям клиентов. В частности, поможет инновационной торговой платформе усовершенствовать текущие бизнес процессы в соответствии с современными технологиями и международными требованиями, устранит узкие места организации, и будет содействовать в функционировании основных форматов, которые важны для удовлетворения критических потребностей участников рынка.



"Мы развиваем торговую систему мирового уровня. Поэтому для нас важна оценка и мнение лидеров мирового бизнеса. Сегодня в KME готовы учитывать все комментарии, обратную связь от клиентов и рекомендации Deloitte Garage при формировании векторов развития платформы", - комментирует CEO КМЕ Александр Савочкин.



Он также добавил, что партнерство с такой компанией как Deloitte позволит КМЕ воплотить наиболее современные методы отрасли в рамках существующей бизнес-модели.



Торговая платформа "Киев Меркантайл Эксчэйндж" начала работу в Украине в октябре 2017 года. Площадка реализует мировые стандарты торговли на украинских рынках нефтепродуктов, сельскохозяйственной и химической продукции. Главной ее целью является максимально упростить процесс поиска и заключения сделки между товаропроизводителями и покупателями, а также создать доверие, необходимое для долгосрочных отношений и развития бизнеса обеих сторон.

Ранее, в январе 2018 года, KME сообщала о суммарном обороте торгов в 700 млн грн, достигшего за первых три месяца работы биржи. А также о первом в украинской товарной биржевой торговле внедрении двустороннего встречного аукциона или принятого в международной практике "биржевого стакана". Кроме того, в планах КМЕ разворачивание биржи на основе технологии “Blockchain и использование системы управления рисками DVP (delivery vs. payment), что уменьшит риски участников биржи при проведении операций, одновременно выступая третьей стороной в транзакциях.