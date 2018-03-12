Новые гарнитуры KOSS GMR-545-AIR и GMR-540-ISO

Ценители компьютерных игр знают, что любая ирга сопровождается качественно подобранным звуковыми эффектами и саундтреками.
GMR -540-ISO и GMR-545-AIR дарят возможность целиком погрузиться в виртуальный мир и стать его неотъемлемой частью за счет создания реалистичного 3D-звучания.
Как и всегда, производители позаботились не только о качественном звуке, но и об удобной и прочной конструкции. Гарнитура имеет мягкое изголовье, и фирменные, повторяющие контур уха, чашки D-образной формы, которые позволяют использовать наушники в течении длительного времени не чувствуя при этом дискомфорт.
Благодаря съемному проводу с разъемом 3,5 мм, подходящему для плеера, смартфона или планшета, наушники можно брать с собой, что делает их универсальными, к тому же они очень легкие.
GMR-540
Закрытая конструкция
Воспроизведение частоты …………………15 – 22.000 ГЦ
Сопротивление……………………………………35 Ом
Чувствительность………………………………..101 дБ/мВт
Искажения………………………………………….. <0,2%
GMR-545-AIR
Открытая конструкция
Воспроизведение частоты ………………….15 – 22.000 ГЦ
Сопротивление…………………………………….35 Ом
Чувствительность…………………………………101 дБ/мВт
Искажения……………………………………………<0,2%