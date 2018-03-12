12 марта 2018, 11:15

Новые гарнитуры KOSS GMR-545-AIR и GMR-540-ISO

Ценители компьютерных игр знают, что любая ирга сопровождается качественно подобранным звуковыми эффектами и саундтреками.

GMR -540-ISO и GMR-545-AIR дарят возможность целиком погрузиться в виртуальный мир и стать его неотъемлемой частью за счет создания реалистичного 3D-звучания.

Как и всегда, производители позаботились не только о качественном звуке, но и об удобной и прочной конструкции. Гарнитура имеет мягкое изголовье, и фирменные, повторяющие контур уха, чашки D-образной формы, которые позволяют использовать наушники в течении длительного времени не чувствуя при этом дискомфорт.

Благодаря съемному проводу с разъемом 3,5 мм, подходящему для плеера, смартфона или планшета, наушники можно брать с собой, что делает их универсальными, к тому же они очень легкие.

GMR-540

Закрытая конструкция
Воспроизведение частоты …………………15 – 22.000 ГЦ
Сопротивление……………………………………35 Ом
Чувствительность………………………………..101 дБ/мВт
Искажения………………………………………….. <0,2%


GMR-545-AIR

Открытая конструкция
Воспроизведение частоты ………………….15 – 22.000 ГЦ
Сопротивление…………………………………….35 Ом
Чувствительность…………………………………101 дБ/мВт
Искажения……………………………………………<0,2%


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