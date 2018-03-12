Новые гарнитуры KOSS GMR-545-AIR и GMR-540-ISO

12 марта 2018, 11:15

Ценители компьютерных игр знают, что любая ирга сопровождается качественно подобранным звуковыми эффектами и саундтреками.

GMR -540-ISO и GMR-545-AIR дарят возможность целиком погрузиться в виртуальный мир и стать его неотъемлемой частью за счет создания реалистичного 3D-звучания.



Как и всегда, производители позаботились не только о качественном звуке, но и об удобной и прочной конструкции. Гарнитура имеет мягкое изголовье, и фирменные, повторяющие контур уха, чашки D-образной формы, которые позволяют использовать наушники в течении длительного времени не чувствуя при этом дискомфорт.



Благодаря съемному проводу с разъемом 3,5 мм, подходящему для плеера, смартфона или планшета, наушники можно брать с собой, что делает их универсальными, к тому же они очень легкие.

GMR-540

Закрытая конструкция

Воспроизведение частоты …………………15 – 22.000 ГЦ

Сопротивление……………………………………35 Ом

Чувствительность………………………………..101 дБ/мВт

Искажения………………………………………….. <0,2%



Открытая конструкция

Воспроизведение частоты ………………….15 – 22.000 ГЦ

Сопротивление…………………………………….35 Ом

Чувствительность…………………………………101 дБ/мВт

Искажения……………………………………………<0,2%