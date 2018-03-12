Nikon представляет лазерный дальномер MONARCH 3000 STABILIZED

12 марта 2018, 12:15

Nikon сообщает о начале производства лазерного дальномера MONARCH 3000 STABILIZED — новой, улучшенной модели лазерного дальномера MONARCH 7i VR.MONARCH 3000 STABILIZED имеет более легкий корпус меньшего размера и функцию подавления вибраций. Новая модель позволяет измерять большие расстояния— до 2740 м.Функция автоматической регулировки яркости нового легкочитаемого красного внутреннего дисплея подстраивает яркость дисплея в зависимости от уровня освещения.MONARCH 3000 STABILIZED быстро и надежно отображает расстояние вне зависимости от дистанции до цели. Функция HYPER READ позволяет получать результат в течение 0,3 с, снижая уровень стресса и позволяя измерять расстояние без риска упустить важный момент. Корпус имеет защиту от воды и запотевания, а потому не боится неожиданных брызг, случайного падения в воду и внезапной перемены погоды.MONARCH 3000 STABILIZED с расширенными функциями и возможностями измерения рекомендуется как новичкам, так и тем, кого не устраивают имеющиеся у них модели лазерных дальномеров. В MONARCH 3000 STABILIZED заключено все, что может понадобиться пользователю лазерного дальномера в любой ситуации. Он прост в использовании, обладает быстрым откликом и компактен.Основные особенности• Диапазон измерения: 7,3–2740 м.• Функция стабилизации STABILIZED снижает вибрации, вызванные естественным дрожанием руки, и используется для измерения расстояния до небольших удаленных целей.• Благодаря функции подавления вибраций, вибрации изображения в видоискателе, вызванные естественным дрожанием руки (синусоидальные волны), снижаются приблизительно до 1/5 или менее².• Красный внутренний дисплей позволяет лучше видеть результат измерения в любой ситуации. Функция автоматической регулировки яркости подстраивает яркость дисплея в зависимости от освещения.• Быстрые и надежные измерения вне зависимости от расстояния — функция HYPER READ значительно усовершенствована и теперь позволяет получать результат в течение 0,3 с.• Простота переключения между режимами измерения расстояния по горизонтали и измерения реального расстояния — технология ID (подъем/уклон).• Система переключения приоритета цели для измерения расстояния до накладывающихся объектов.• Режим приоритета ближайшей цели используется для измерения расстояния до объекта на сложном фоне.• В режиме приоритета дальней цели отображается расстояние до самой дальней цели — удобно в лесистой местности.• Цена деления при измерении расстояния: 0,1 м.• Однократное и непрерывное измерение (до 8 секунд).• Высококачественный монокуляр с 6-кратным увеличением и многослойным покрытием обеспечивает яркое и четкое изображение.• Большой удобный окуляр (18 мм).• Широкое поле зрения (7,5 градуса).• Большой вынос точки визирования обеспечивает удобство использования в очках.• Функция диоптрийной настройки.• Компактный корпус с удобным хватом (вес 180 г).• Водонепроницаемость до 1 м в течение 10 минут и защита от запотевания (не предназначен для использования под водой). Защита батарейного отсека от дождя.• Возможность использования в широком диапазоне температур: от –10 ˚C до +50 ˚C.