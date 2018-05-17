17 мая 2018, 12:45

Nikon представляет лазерный дальномер для гольфистов COOLSHOT PRO STABILIZED — флагманский продукт из улучшенной серии COOLSHOT 80.

COOLSHOT PRO STABILIZED оснащен функцией подавления вибраций серии COOLSHOT 80 в корпусе меньшего размера и веса. Он оснащен легко читаемым красным внутренним ОСИД (OLED)-дисплеем с функцией автоматической настройки яркости дисплея в зависимости от освещения. Время измерения сокращено прибл. до 0,3 с. Корпус имеет защиту от воды и запотевания и потому не боится неожиданных брызг или дождя.COOLSHOT PRO STABILIZED также оснащен «индикатором реального расстояния» — зеленой светодиодной лампой на передней панели устройства, которая мигает при включенном режиме измерения реального расстояния. Таким образом, он может использоваться в официальных соревнованиях, если разрешено использование дальномерных устройств, поскольку он указывает, что функция измерения расстояния с учетом подъема/уклона (технология ID) не используется.COOLSHOT от Nikon устраняет неуверенность в измерении расстояния, позволяя пользователю сосредоточиться на стратегических решениях и сконцентрироваться на каждом ударе.COOLSHOT PRO STABILIZED — воплощение всех ваших ожиданий от лазерного дальномера для гольфа. Улучшенная функциональность и простота измерений делают его идеальным как для тех, кто пользуется лазерным дальномером для гольфа впервые, так и для тех, кого не удовлетворяют обычные лазерные дальномеры.