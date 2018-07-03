Nikon представляет бинокли MONARCH HG диаметром 30 мм

3 июля 2018, 13:45

Nikon представила новинку в серии MONARCH HG — самой продвинутой серии биноклей за всю историю MONARCH — новые легкие и компактные модели биноклей диаметром 30 мм (8x30 и 10x30).



Компактные и легкие модели диаметром 30 мм снабжены корпусом из магниевого сплава, вес которого составляет всего около 450 г. Они обеспечивают четкое и резкое изображение до периферии, широкое поле зрения и естественные цвета — качества, присущие моделям MONARCH HG диаметром 42 мм, но в корпусе меньшего размера.



Как и другие модели серии MONARCH HG, новые бинокли отличаются обтекаемыми формами и обладают такими же выдающимися характеристиками. Широкое видимое поле зрения (60,3° для модели 8x30 и 62,2° для модели 10x30) обеспечивает потрясающее изображение, а система линз для исправления кривизны поля изображения обеспечивает превосходное качество изображения до периферийной части линзы. Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) корректирует хроматическую аберрацию, вызывающую цветные контуры, для получения высококонтрастного изображения с высоким разрешением.



Высококачественное многослойное покрытие наносится на все линзы и призмы. На Roof-призму наносится диэлектрическое высокоотражающее многослойное покрытие и фазокорректирующее покрытие, которые совместно обеспечивают светопередачу до 92 % и выше и естественные цвета.



Компактный корпус из магниевого сплава обеспечивает водонепроницаемость (до 5 м в течение 10 мин.) и защиту от запотевания. Он предотвращает запотевание внутри оптической системы даже в условиях пониженного давления на высоте до 5000 м.



Новая модель комплектуется нашейным ремнем, снижающим нагрузку на шею, и полужестким чехлом, защищающим бинокль при транспортировке. Бинокли MONARCH HG диаметром 30 мм от Nikon идеально подходят для наблюдения за птицами; их оценят любители отдыха на природе, привыкшие путешествовать налегке.

Основные особенности



• Широкое видимое поле зрения (60,3° для модели 8x30 и 62,2° для модели 10x30). Создавая широкое поле зрения, система линз для исправления кривизны поля изображения обеспечивает четкое и резкое изображение до периферийной части линзы.

• Стекло со сверхнизкой дисперсией (ED) корректирует хроматическую аберрацию, вызывающую цветные контуры, для получения высококонтрастного изображения с высоким разрешением.

• На все линзы и призмы нанесено высококачественное многослойное покрытие, а на Roof-призму нанесено диэлектрическое высокоотражающее многослойное покрытие, обеспечивающее яркое изображение, светопередачу до 92 % и выше и естественные цвета.

• Roof-призмы с фазокорректирующим покрытием обеспечивают высокое разрешение и контрастность.

• На линзы объективов и окуляров нанесено устойчивое к царапинам покрытие.

• Большой вынос точки визирования обеспечивает хорошее поле зрения даже для тех, кто носит очки.

• Все линзы и призмы изготовлены из стекла, не содержащего свинец и мышьяк.

• Поворотно-выдвижные резиновые наглазники с фиксируемыми положениями облегчают правильное расположение точки визирования относительно глаз.

• Блокировка кольца диоптрийной настройки исключает возможность случайного сбоя регулировки.

• Прочный и легкий корпус из магниевого сплава (прибл. 450 г).

• Водонепроницаемая конструкция обеспечивает защиту от воды на глубине до 5 м в течение 10 мин., а заполнение корпуса азотом защищает оптическую систему от запотевания изнутри даже при низком атмосферном давлении на высоте до 5000 м.

• Мягкий нашейный ремень.

• Интегрированные крышки объективов предотвращают их потерю. Сменные резиновые кольца без крышек для объективов включены в комплект и легко заменяются в зависимости от цели применения.

• Переходник штатива (по заказу) позволяет закрепить бинокль на штативе [TRA-3/Переходник H (жесткого типа)].