На 8 марта дата-трафик в сети Киевстар вырос в 2 раза

16 марта 2018, 13:45

Абоненты поздравляли друг друга с праздником в мессенджерах и с помощью звонков, а вот SMS и MMS использовали реже чем в прошлом году.

8 марта абоненты лидера телеком-рынка Украины позвонили 258 млн раз, проговорив 734 млн минут, отправили 18 млн SMS и 195 тыс. MMS, а также использовали 800 ТБ данных – вдвое больше чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, количество звонков увеличилось на 3%, а вот SMS и MMS для поздравлений использовали реже. Абоненты Киевстар активно пользовались мессенджерами – трафик в них тоже вырос в два раза по сравнению с обычным днем.

Традиционно в день 8 марта абоненты очень активно пользуются услугами, и по нагрузке на сеть этот праздник уступает только Новому году. Особенностью праздника весны является высокая голосовая нагрузка на сеть: поздравить дорогого человека личным звонком по-прежнему является хорошим тоном! В этом году 8 марта в час наибольшей нагрузки (с 10 до 11 утра) в сети Киевстар было использовано 69 миллионов минут. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

В праздничные дни структура дата-трафика, по сравнению с обычными днями, практически не меняется. Просмотр и передача аудио и видео контента занимает 43% трафика, на социальные сети и серфинг в интернете приходится по 15% трафика, который большинство используют в Instagram, Facebook и YouTube.

С запуском 4G от Киевстар приложения для просмотра и стриминга станут еще популярнее, ведь скорость мобильного интернета вырастет. К примеру, в сети 3G ролик хронометражем 3 минуты полностью загрузится для просмотра на смартфон примерно за 1,5 минуты. В 4G это же видео будет грузиться 1 секунду.

Напомним, что для пользования мобильным интернетом четвертого поколения нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.