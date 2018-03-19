Colorful SL300 160G Spring L.E - новый SSD в необычном цветовом решении

19 марта 2018, 11:15

Colorful Technology представила свой новый твердотельный накопитель - SL300 160G Spring L.E.



Новинка появится в продаже ограниченным количеством. Конкретики на этот счет нет.

Главная особенность данного решения – весьма необычное цветовое исполнение. SSD получил розовый корпус из алюминиевого сплава. По задумке производителя, такой вариант расцветки должен придать открытой системе весьма элегантный внешний вид.



В основе – чипы памяти 3D NAND. Форм-фактор накопителя 2,5 дюймов. Подключение к ПК выполняется при посредничестве интерфейса Serial ATA 3.0 6 Гбит/с.



Согласно официальным данным, SL300 160G Spring L.E. обеспечивает скорость последовательного чтения информации – до 500 Мбайт/c, а записи – до 400 Мбит/c.

Объем – 160 ГБ.



В продаже SSD появится по цене - $60. Производитель предоставляет на эту свою новинку 3-летнюю гарантию.