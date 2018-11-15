Представлен внешний SSD Colorful P100

15 ноября 2018, 13:45

Малоизвестная у нас компания Colorful анонсировала и планирует начать продажи до конца месяца своего нового портативного SSD – P100.

Новинка получила весьма интересную расцветку – «оригинального голубого неба».В основе – память 3D TLC NAND (три бита информации в одной ячейке). Объем носителя – 500 ГБ.Сопряжение с ПК выполняется при помощи USB 3.1 Gen.2 на основе симметричного разъёма USB Type-C. Заявленная пропускная способность – до 10 Гбит/c.Согласно официальным данным, скорость последовательного чтения должна достигать 550 Мбайт/c. Запись данных выполняется со скоростью до 500 Мбайт/c.Производитель уверяет, что накопителю не страшны удары и вибрация.О стоимости Colorful P100 пока никакой информации нет.