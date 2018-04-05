Sigma mobile Comfort 50 Mini 4 - недорогой телефон-звонилка в разных цветах

5 апреля 2018, 9:45

Простой и удобный, функциональный и доступный. Отличное решение для тех, кто не требует многого от телефона и отдает предпочтение минимализму и простоте.

Легкий, компактный и миниатюрный Comfort 50 Mini 4 на 100% оправдывает свое имя.

Для эстетического удовлетворения покупателей Sigma mobile разработала четыре яркие цветные версии телефона - красно-черный, черно-оранжевый, черно-зеленый, черно-серый.

Телефон имеет весь необходимый функционал для общения. Поддержка двух mini-SIM карт стандарта GSM позволяет быть на связи одновременно с двумя мобильными операторами. Comfort 50 Mini 4 оснащен цветным контрастным экраном диагональю 1,77 дюйма с разрешением 128х160 пикселей, на наборных клавишах предусмотрены три варианта алфавитов - украинский, английский, русский. Эти языки также предлагаются пользователю для выбора удобного языка меню. Для хранения файлов предусмотрен слот расширения с поддержкой microSD-карт объемом памяти до 32 ГБ.

В удобном органайзере пользователь найдет функции будильника, калькулятор, календарь, файловый менеджер, фонарик, Bluetooth. Папка «Мультимедиа» состоит из фото-видео камеры, альбома, видео и аудиоплееров, диктофона и FM-радио. Такой набор функций делает Comfort 50 Mini 4 отличным помощником в повседневной жизни.



Телефон также имеет в своем арсенале дополнительные приятные мелочи:

/ четыре верхние клавиши предоставляют быстрый доступ к приложениям - радио, SMS, аудиоплеер, будильник

/ включить фонарик можно как из пункта меню «Органайзер», так и длинным нажатием клавиши «0» на наборной панели;

/ широкое «ушко» на корпусе предусмотрено для ношения телефона на шнурке.

Еще одной важной особенностью Comfort 50 Mini 4 является наличие кнопки SOS на задней панели корпуса, что позволяет осуществлять вызовы или отправлять SMS-сообщения пяти запрограммированным абонентам в экстренных случаях.

Автономно работать телефону в течение нескольких суток позволяет аккумуляторная батарея емкостью 1000 мАч. Этого заряда вполне достаточно для непрерывного общения в течение дня, а в режиме ожидания в течение недели.



Comfort 50 Mini 4 - будет удачной покупкой для любого круга потребителей. Он может стать запасным телефону к вашему смартфону, или первым телефоном школьника, или просто хорошим подарком вашим друзьям или коллегам.



Стоимость - 444 гривны.