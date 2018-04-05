5 апреля 2018, 14:45

Беспроводные наушники Sigma mobile X-music H32 Wabi

Bluetooth–гарнитура  X-music  H32 Wabi – это отличное сочетание минимализма в дизайне, качественного, насыщенного звука и удобства в использовании. 

Лаконичный дизайн, регулируемое оголовье, золотистый матовый цвет соответствуют тренду сегодняшнего дня, а значит,  добавят ярких позитивных эмоций и подчеркнут  стиль современного человека.

 

Благодаря своей гибкой конструкции, наушники складываются и занимают совсем  немного места в сумочке любого размера или рюкзаке.

Мягкие и удобные амбушюры  позволяют с комфортом  погружаться в музыку.  Звук получается глубоким и насыщенным, так что можно полностью сконцентрироваться на своем внутреннем мире.  Крупные чаши наушников идеально прилегают к ушам и практически не пропускают посторонние шумы.

X-music  H32 Wabi  подключаются по Bluetooth к любому гаджету и способны принимать сигнал на расстоянии до 10 метров.  Одного заряда батареи  емкостью 200 мАч достаточно для непрерывного прослушивания аудио в течение 4 часов.  Если же заряда батареи не хватает, чтобы проигрывать музыку по Bluetooth,  всегда есть возможность переключиться на проводное соединение при помощи стандартного аудио-кабеля и продолжать слушать музыку или общаться по телефону. Кабель, длиной  1,35 м,  поставляется в комплекте. 

Используете   Skype, Viber, Telegram для звонков?  Оснащенные встроенным микрофоном X-music  H32 Wabi станут  отличным  помощником при общении c друзьями, родственниками и коллегами.

Желаете слушать музыку, не подключаясь к смартфону?  X-music  H32 Wabi  к этому готовы! Наушники снабжены встроенным MP3-плеером.  Просто вставьте карту памяти microSD с заранее записанным аудио-контентом  в предусмотренный разъем и наслаждайтесь свободой.

Наушники имеют удобный функционал – ответить на звонок, переключить или перемотать трек,  добавить или убрать громкость, не доставая телефон из кармана или сумки – это все возможно прямо на  чаше наушника. 

Для подзарядки  X-music  H32 Wabi  понадобится  microUSB-кабель.  Он предусмотрен в комплекте поставки.   С его помощью удобно заряжать наушники  как с обычного зарядного устройства, так и с ПК или ноутбука.  Для полного заряда аккумулятора требуется всего 2 часа.


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