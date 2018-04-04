Новая беспроводная гарнитура Sigma mobile X-music H32 Wabi

4 апреля 2018, 13:45

Bluetooth–гарнитура X-music H32 Wabi – это отличное сочетание минимализма в дизайне, качественного, насыщенного звука и удобства в использовании.

Лаконичный дизайн, регулируемое оголовье, золотистый матовый цвет соответствуют тренду сегодняшнего дня, а значит, добавят ярких позитивных эмоций и подчеркнут стиль современного человека.

Благодаря своей гибкой конструкции, наушники складываются и занимают совсем немного места в сумочке любого размера или рюкзаке.

Мягкие и удобные амбушюры позволяют с комфортом погружаться в музыку. Звук получается глубоким и насыщенным, так что можно полностью сконцентрироваться на своем внутреннем мире. Крупные чаши наушников идеально прилегают к ушам и практически не пропускают посторонние шумы.

X-music H32 Wabi подключаются по Bluetooth к любому гаджету и способны принимать сигнал на расстоянии до 10 метров. Одного заряда батареи емкостью 200 мАч достаточно для непрерывного прослушивания аудио в течение 4 часов. Если же заряда батареи не хватает, чтобы проигрывать музыку по Bluetooth, всегда есть возможность переключиться на проводное соединение при помощи стандартного аудио-кабеля и продолжать слушать музыку или общаться по телефону. Кабель, длиной 1,35 м, поставляется в комплекте.

Используете Skype, Viber, Telegram для звонков? Оснащенные встроенным микрофоном X-music H32 Wabi станут отличным помощником при общении c друзьями, родственниками и коллегами.

Желаете слушать музыку, не подключаясь к смартфону? X-music H32 Wabi к этому готовы! Наушники снабжены встроенным MP3-плеером. Просто вставьте карту памяти microSD с заранее записанным аудио-контентом в предусмотренный разъем и наслаждайтесь свободой.

Наушники имеют удобный функционал – ответить на звонок, переключить или перемотать трек, добавить или убрать громкость, не доставая телефон из кармана или сумки – это все возможно прямо на чаше наушника.

Для подзарядки X-music H32 Wabi понадобится microUSB-кабель. Он предусмотрен в комплекте поставки. С его помощью удобно заряжать наушники как с обычного зарядного устройства, так и с ПК или ноутбука. Для полного заряда аккумулятора требуется всего 2 часа.