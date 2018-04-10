10 апреля 2018, 9:15

Slimbook представила моноблок на Linux с изогнутым дисплеем

Малоизвестный у нас европейский разработчик Slimbook «отметился» анонсом своего нового моноблока Curve.

Работает новинка под управлением Linux, а, кроме того, обладает изогнутым дисплеем.


Данная модель получила  24-дюймовый экран, разрешение которого 1920х1080 точек.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» чипы Intel Kaby Lake. На выбор покупателям предложены конфигурации с 2-ядерным Core i5-7200U, тактовая частота которого до 3,1 ГГц и 2-ядерным i7-7500U, частота которого до 3,5 ГГц. Графика в обоих случаях одинаковая - Intel HD Graphics 620.

Объем оперативной памяти – от 8 ГБ до 16 ГБ.

Объем на носителе - от 120 ГБ до 1ТБ. Стандарт накопителя M.2.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за  Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4, а также сетевой Ethernet-контроллер. Кроме того, отмечается 4 порта USB 2.0 и два USB 3.0.


Стоимость новинки – от 850 евро за базовую конфигурацию.

О дате релиза в розницу пока информации нет.


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