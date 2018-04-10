Slimbook представила моноблок на Linux с изогнутым дисплеем

10 апреля 2018, 9:15

Малоизвестный у нас европейский разработчик Slimbook «отметился» анонсом своего нового моноблока Curve.



Работает новинка под управлением Linux, а, кроме того, обладает изогнутым дисплеем.

Данная модель получила 24-дюймовый экран, разрешение которого 1920х1080 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» чипы Intel Kaby Lake. На выбор покупателям предложены конфигурации с 2-ядерным Core i5-7200U, тактовая частота которого до 3,1 ГГц и 2-ядерным i7-7500U, частота которого до 3,5 ГГц. Графика в обоих случаях одинаковая - Intel HD Graphics 620.



Объем оперативной памяти – от 8 ГБ до 16 ГБ.



Объем на носителе - от 120 ГБ до 1ТБ. Стандарт накопителя M.2.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4, а также сетевой Ethernet-контроллер. Кроме того, отмечается 4 порта USB 2.0 и два USB 3.0.

Стоимость новинки – от 850 евро за базовую конфигурацию.



О дате релиза в розницу пока информации нет.