13 апреля 2018, 13:15

iRU Office J23хх: 23,8" бюджетные безрамочные моноблоки для офиса

Компания iRU выпустила новые 23,8'' моноблоки для офиса серии Office J23хх, отличающиеся современным тонким безрамочным дизайном.

Full HD экран (разрешение 1920x1080) этих моделей создан на базе технологии AMVA+, которая является улучшенным вариантом MVA-матрицы - обладает более широкими углами обзора (178/178) и повышенной контрастностью. Экраны с матрицей AMVA+ отличаются от матриц TN и VA хорошей равномерностью подсветки, глубоким черным цветом в изображении и отсутствием glow-эффекта (так, например, в трёхмерной графике по периметру ярких областей объекта не будет видна засвеченность).Также среди достоинств технологии AMVA+ стоит отметить небольшое время реакции и отсутствие как винтовой структуры кристаллов (в TN матрицах), так и двойного магнитного поля (в матрицах IPS).


Моноблоки iRU Office J2311, Office J2312, Office J2313 позиционируются как бюджетный офисный вариант – их функционала и возможностей с избытком хватит для выполнения самых разных бизнес-задач. В зависимости от конфигурации компьютеры оснащены процессором Celeron G3930 или Pentium G4400, или Intel® Core™ i3 7100. Имеют продуманную систему охлаждения, 4Гб оперативной памяти, жёсткий диск ёмкостью 500Гб. Поставляются устройства с предустановленным программным обеспечением DOS.
моноблоки iRU

В категории 23,8'' моноблоков для офиса iRU предложила, пожалуй, самые выгодные на российском рынке по цене конфигурации ПК.

Технические характеристики iRU Office J23хх:

    Диагональ экрана: 23,8" (60.45 см)
    Разрешение экрана: 1920х1080
    Покрытие экрана: Матовое антибликовое
    Матрица экрана: A-MVA+
    Яркость: 250 кд/м2
    Статическая контрастность: 3000:1
    Динамическая контрастность: 20000000:1
    Глубина цвета матрицы: 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов)
    Время отклика (GtG): 5 мс
    Угол обзора по вертикали/горизонтали: 178°/178°
    Подсветка матрицы: Светодиодная (LED) подсветка
    Регулировка наклона: В диапазоне 78°
    Стереодинамики: Два динамика по 3ВТ
    Чипсет: Intel® H110
    Память: Два слота DDR4 SO-DIMM
    Диск: Один HDD/SSD 2,5 SATA 6GB/s
    WiFi: 802.11 b/g/n
    Слот mini PCI-E: есть, используется для WiFi
    Слот mSATA: 1
    USB: 2.0х2шт., 3.0х4шт.
    VGA: есть
    HDMI: есть
    LVDS: есть, подключен к матрице
    Выход наушники: есть
    Вход микрофон: есть
    Порт RJ45: 10/100/1000 мб/с
    Блок питания: Внешний 90W FSP
    Размер: 538х321х43 мм


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