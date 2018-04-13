iRU Office J23хх: 23,8" бюджетные безрамочные моноблоки для офиса

13 апреля 2018, 13:15

Компания iRU выпустила новые 23,8'' моноблоки для офиса серии Office J23хх, отличающиеся современным тонким безрамочным дизайном.

Full HD экран (разрешение 1920x1080) этих моделей создан на базе технологии AMVA+, которая является улучшенным вариантом MVA-матрицы - обладает более широкими углами обзора (178/178) и повышенной контрастностью. Экраны с матрицей AMVA+ отличаются от матриц TN и VA хорошей равномерностью подсветки, глубоким черным цветом в изображении и отсутствием glow-эффекта (так, например, в трёхмерной графике по периметру ярких областей объекта не будет видна засвеченность).Также среди достоинств технологии AMVA+ стоит отметить небольшое время реакции и отсутствие как винтовой структуры кристаллов (в TN матрицах), так и двойного магнитного поля (в матрицах IPS).

Моноблоки iRU Office J2311, Office J2312, Office J2313 позиционируются как бюджетный офисный вариант – их функционала и возможностей с избытком хватит для выполнения самых разных бизнес-задач. В зависимости от конфигурации компьютеры оснащены процессором Celeron G3930 или Pentium G4400, или Intel® Core™ i3 7100. Имеют продуманную систему охлаждения, 4Гб оперативной памяти, жёсткий диск ёмкостью 500Гб. Поставляются устройства с предустановленным программным обеспечением DOS.

моноблоки iRU



В категории 23,8'' моноблоков для офиса iRU предложила, пожалуй, самые выгодные на российском рынке по цене конфигурации ПК.

Технические характеристики iRU Office J23хх:



Диагональ экрана: 23,8" (60.45 см)

Разрешение экрана: 1920х1080

Покрытие экрана: Матовое антибликовое

Матрица экрана: A-MVA+

Яркость: 250 кд/м2

Статическая контрастность: 3000:1

Динамическая контрастность: 20000000:1

Глубина цвета матрицы: 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов)

Время отклика (GtG): 5 мс

Угол обзора по вертикали/горизонтали: 178°/178°

Подсветка матрицы: Светодиодная (LED) подсветка

Регулировка наклона: В диапазоне 78°

Стереодинамики: Два динамика по 3ВТ

Чипсет: Intel® H110

Память: Два слота DDR4 SO-DIMM

Диск: Один HDD/SSD 2,5 SATA 6GB/s

WiFi: 802.11 b/g/n

Слот mini PCI-E: есть, используется для WiFi

Слот mSATA: 1

USB: 2.0х2шт., 3.0х4шт.

VGA: есть

HDMI: есть

LVDS: есть, подключен к матрице

Выход наушники: есть

Вход микрофон: есть

Порт RJ45: 10/100/1000 мб/с

Блок питания: Внешний 90W FSP

Размер: 538х321х43 мм