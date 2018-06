iRU продемонстрировала новинки на DISTREE 2018

18 июня 2018, 10:15

iRU приняла участие в выставке DISTREE 2018 – одной из старейших и самых популярных площадок для общения представителей компаний производителей ИКТ и потребительской электроники с наиболее влиятельными партнерами.

За 15 лет существования форум не только развивался, но и сменил формат. С прошлого года DISTREE объединяет две секции – ориентированную на корпоративный канал B2B и на продажи в B2C сегменте.



Бизнес iRU ориентируется на те же два направления: в настоящее время около 65% продаж приходятся на корпоративных заказчиков и 35% - на домашних пользователей. Вниманию посетителей DISTREE были представлены традиционные ПК, а также одна из наиболее стильных линеек производителя – моноблоки.



Одна из выставленных моделей AIO (All in One) предназначена главным образом для офисов. Безрамочный моноблок iRU Office J2313 с экраном 23,8 относится к классу бюджетных устройств и идеально подходит для создания современных рабочих мест, где не только экономится рабочее пространство и средства заказчика (благодаря низкой цене устройств), но и создается атмосфера современной, высокотехнологичной компании.



Второй представленный компанией iRU на форуме моноблок J232X – универсальная новинка с функцией распознавания лица пользователя, которая обеспечивает не только максимальное удобство, но и максимальную безопасность, ограничивая доступ к данным для тех, кому они не предназначены. Яркий Full HD экран с разрешением 1920x1080 создан на базе технологии AMVA+, которая является улучшенным вариантом MVA-матрицы - обладает более широкими углами обзора (178/178) и повышенной контрастностью. Одной из особенностей моноблока является продуманная система охлаждения без нагрева внутренних компонентов и подключение матрицы по цифровому порту LVDS (эта технология за счёт малых перепадов уровня и токового режима выхода передатчика обеспечивают малый уровень шума и очень малую потребляемую мощность во всём диапазоне скоростей передачи).



Помимо моноблоков на стенде iRU был выставлен офисный компьютер iRU Office 313 USFF с дополнительной системой защиты информации в виде сканера отпечатков пальцев. Возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки устройства позволяет эффективно использовать рабочее пространство, а большое количество конфигураций – подобрать модель для конкретных задач любой организации.



Участие iRU в форуме DISTREE продемонстрировало повышающийся интерес корпоративных и частных потребителей к популярным российским брендам, а также рост доверия потребителей и продавцов компьютерной техники к отечественных продуктам. Знание особенностей рынка, требований пользователей и законодательства, а также возможность оперативного изготовления как крупных, так и небольших партий устройств требуемой конфигурации делает российскую продукцию все более востребованной. За время форума DISTREE на стенде iRU прошли десятки встреч и проведены важные переговоры с региональными компаниями и партнерами федерального масштаба. В компании iRU высоко оценивают роль подобных мероприятий в развитии бизнеса и их эффективность для роста производства.