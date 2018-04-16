Начались продажи модульного динамика Moto Stereo Speaker

16 апреля 2018, 10:15

Motorola начала продажи нового модульного динамика Moto Stereo Speaker для смартфонов Moto Z.

Данный аксессуар подключается посредством интерфейса "мод". У динамика есть встроенная подставка в виде откидного кольца, которое позволяет установить смартфон на торец без дополнительных приспособлений. Динамик можно использовать не только для проигрывания музыки, но и разговоров по громкой связи.Moto Stereo Speaker комплектуется двумя 28-мм излучателям, которые обеспечивают максимальную громкость на уровне 80 дБ.Стоимость Moto Stereo Speaker - $60.