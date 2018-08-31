Объявлена стоимость смарт-динамика Bose Home Speaker 500

Компания Bose назвала стоимость своего нового «умного» динамика - Home Speaker 500.
Согласно официальным данным, новинка оценена в $400.
Начало продаж намечено на декабрь.
Home Speaker 500 поддерживает работу с Amazon Alexa. Для пользователей предусмотрена возможность запрашивать ту или иную информацию, а, кроме того, управлять процессом воспроизведения музыкальных композиций при помощи голоса. За распознавание голоса отвечает 8 встроенных микрофонов. Производитель уверен, что такого их количества вполне достаточно, даже для зашумленных сред.
В новинке два излучателя, которые обеспечивают звук достойного качества.
Отдельно отмечены беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth.
Помимо голосового управления динамиком, доступна также навигация и через специальное мобильное приложение.
В продаже новинка появится в белом цветовом решении корпуса, а также черном.