Маршрутизаторы позволяют нам не задумываться о доступе к сети

2 мая 2018, 18:14

Первые машрутизаторы появились в 1966-м году как концепция организации архитектуры с выделенным узлом. Они организовывали обмен пакетами данных между сетями. В целом этот класс сетевых устройств получил название от функции – маршрутизации данных в сети.

Первые машрутизаторы появились в 1966-м году как концепция организации архитектуры с выделенным узлом. Они организовывали обмен пакетами данных между сетями, в 1989-м появились новые устройства.

В основе работы лежит адрес маршрутизатора

В целом этот класс сетевых устройств получил название от функции – маршрутизации данных в сети.

Адрес машрутизатора делает его доступным в сети, а сам он назначает IP-адреса подключенным устройствам. По этим задачам нижний класс М часто называют роутерами.

Средний класс имеет большую производительность, позволяет организовать ЛВС небольшого предприятия, в том числе соединяя разные сегменты сети.

Самыми мощными и производительными является, верхний класс М. Поддерживают они различные протоколы и интерфейсы, имеют много вариантов конфигурирования, поэтому и стоят дорого.

Разделяют также принцип маршрутизации – статический (задаваемый администратором) и динамический (маршрутизатор, опрашивая сеть, самостоятельно поддерживает конфигурацию).

Проводной или беспроводной маршрутизатор. Беспроводные устройства, например маршрутизаторы Totolink, удобнее в эксплуатации, проводные более надёжны.

Основные принципы применения маршрутизаторов

Если рассматривать домашнюю сеть с роутером нижнего класса, то все устройства получают доступ в интернет, но обычно при этом редко связаны между собой. При этом самый простой маршрутизатор Wi-Fi позволит объединить все устройства в локальную сеть.

Маршрутизаторы могут работать с различными протоколами и даже операционными системами, это следует даже из их характеристик:

Высокая вычислительная мощность процессора;

Большая пакетная производительность (пропускная способность);

Различные порты маршрутизатора обеспечивающие простое формирование сети;

Для беспроводных вариантов повышенная мощность сигнала Wi-Fi;

Всё это дарит неограниченные возможности построения любой сети без промежуточных устройств.

В заключении добавим, что цена простых маршрутизаторов достаточно доступна, поэтому все больше людей выбирают их для организации домашних сетей. Это помогает объединить ПК, смартфоны и планшеты с интернет ТВ, подключить другие устройства с выходом в интернет.