Киевстар планирует устранить неполадки с пополнением счетов до конца дня

Компания «Киевстар» планирует до конца дня устранить неполадки с сетевым оборудованием, которые сегодня вызвали перебои с пополнением счетов абонентов компании через сервисы ПриватБанка.
Как сообщила пресс-служба банка, 3 мая с 11:00 клиенты ПриватБанка столкнулись с перебоями при пополнении счетов Киевстар через онлайн-сервисы, банкоматы и терминалы самообслуживания банка. По информации компании, это связано с техническими сбоями сетевого оборудования оператора связи. Специалисты компании и банка планируют восстановить штатную работу сервиса пополнения в течение ближайших часов.
Как сообщили в пресс-службе банка, аналогичные неполадки каналов связи 28 апреля были устранены оператором за несколько часов.
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