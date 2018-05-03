3 мая 2018, 12:15

Киевстар планирует устранить неполадки с пополнением счетов до конца дня

Компания «Киевстар» планирует до конца дня устранить неполадки с сетевым оборудованием, которые сегодня вызвали перебои с пополнением счетов абонентов компании через сервисы ПриватБанка.



Как сообщила пресс-служба банка, 3 мая с 11:00 клиенты ПриватБанка столкнулись с перебоями при пополнении счетов Киевстар через онлайн-сервисы, банкоматы и терминалы самообслуживания банка. По информации компании, это связано с техническими сбоями сетевого оборудования оператора связи. Специалисты компании и банка планируют восстановить штатную работу сервиса пополнения в течение ближайших часов.



Как сообщили в пресс-службе банка, аналогичные неполадки каналов связи 28 апреля были устранены оператором за несколько часов.

