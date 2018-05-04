Смартфон LG K30 получит 4G и NFC

4 мая 2018, 9:45

На официальном сайте оператора T-Mobile появилась информация о подготовке компанией LG ее нового доступного 4G-смартфона – K30.

В основе новинки окажется 4-ядерный Qualcomm Snapdragon, тактовая частота которого 1,4 ГГц.



Диагональ экрана – 5,3 дюйма, а его разрешение – HD.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.



Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечен Wi-Fi и Bluetooth. Отдельно упоминается NFC и 4G.

Работать терминал будет под управлением Android 7.1 Nougat.Емкость аккумулятора – 2880 мАч.Точная дата анонса не известна. О стоимости также никакой информации нет.