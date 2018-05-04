Смартфон LG K30 получит 4G и NFC

На официальном сайте оператора T-Mobile появилась информация о подготовке компанией LG ее нового доступного 4G-смартфона – K30.
В основе новинки окажется 4-ядерный Qualcomm Snapdragon, тактовая частота которого 1,4 ГГц.
Диагональ экрана – 5,3 дюйма, а его разрешение – HD.
Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.
Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечен Wi-Fi и Bluetooth. Отдельно упоминается NFC и 4G.
Работать терминал будет под управлением Android 7.1 Nougat.
Емкость аккумулятора – 2880 мАч.
Точная дата анонса не известна. О стоимости также никакой информации нет.