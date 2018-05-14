Azulle Access3 – компактный ПК в виде брелока

14 мая 2018, 13:15

В Китае в продаже появился новый очень компактный ПК - Azulle Access3.



Любопытна новинка, прежде всего, своим форм-фактором – напоминает брелок.

Внутри – платформа Intel Apollo Lake. Покупатели могут выбирать между чипами Celeron N3350 и Celeron N3450.Объем оперативной памяти – 2/3/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ.Отдельно отмечены сетевой контроллер Gigabit Ethernet с соответствующим разъёмом для подсоединения кабеля, есть Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.0. Также упоминаются порты USB 3.0 (2 шт.) и 3,5-миллиметровый разъем.Работает новинка под управлением Windows 10 Pro.Стоимость — от $175, и зависит от объем ОЗУ и ПЗУ «на борту».