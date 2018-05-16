HP EliteDisplay S14 – компактный монитор с весом менее 1 кг и портом USB Type-C

16 мая 2018, 9:45

Компания HP «отметилась» анонсом своего нового компактного монитора - EliteDisplay S14.

Новинка получилась 14-дюймовой, у нее менее 1 кг веса, а подключение к источнику изображения выполняется посредством порта USB Type-C. Что интересно – возможностей порта достаточно как для передачи картинки, так и для питания монитора.В основе дисплея – матрица IPS. Разрешение – 1080х1920 точек. Яркость - 220 кд/м2, контрастность — 700:1.Углы обзора до 178 градусов по вертикали и такие же по горизонтали. Частота обновления – 60 Гц; время отклика – 5мс. Размеры новинки – 328х86х210 мм.Производитель ориентирует эту новинку на использование, прежде всего, с ноутбуками.В продаже новинка появится в июле. Стоимость - $220.