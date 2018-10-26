HP EliteDisplay E243d – 23,8-дюймовый монитор с хорошим функционалом

26 октября 2018, 13:15

Компания HP анонсировала и готовится в декабре начать продажи своего нового монитора - EliteDisplay E243d Docking Monitor.

Новинка интересна тем, что в ней удачно совмещаются функции традиционного монитора и док-станции для ноутбука. Последний здесь может быть подключен через симметричный порт USB Type-C.Аксессуары к монитору можно подключать посредством порта USB 3.0. Кроме того, «на борту» новинки Gigabit Ethernet (RJ-45) и WEB-камера.Диагональ дисплея – 23,8 дюйма, а его разрешение Full HD. Углы обзора по горизонтали и вертикали – до 178 градусов.В продаже новинка появится по цене в $330.