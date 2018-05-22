McAfee Cybersecurity Forum состоится в Киеве

22 мая 2018, 10:52

Американская компания McAfee и группа компаний БАКОТЕК 31 мая проведут крупнейшее мероприятие по кибербезопасности в Киеве - McAfee Cybersecurity Forum.

В ходе форума, участники и спикеры обсудят последние тенденции развития киберугроз в Украине и в мире, новейшие подходы к предотвращению и обнаружению сложных целенаправленных атак и 0-day угроз, а также получат ответы на все интересующие вопросы как от экспертов организаторов, так и со стороны инженеров компаний, которые уже пользуются различными решениями McAfee.

Посетители McAfee Cybersecurity Forum узнают:Как построить архитектуру адаптивной безопасности для предотвращения сложных и целенаправленных атак, согласно рекомендаций от ведущих международных аналитических агентств (Gartner, Forrester и др.)? Каковы элементы и подходы к построению современного Центра безопасности операций (SOC), к управлению событиями информационной безопасности (SIEM) и автоматическому реагированию на критические инциденты на уровне сети и конечных точек? Каким образом защитить данные при передаче и хранении с использованием технологий шифрования. Как предотвратить утечку конфиденциальной информации (DLP)? Каковы современные подходы к защите конечных точек от криптолокеров и других сложных угроз нулевого дня? Как обеспечить защиту информации на пути от устройств к облаку. Что такое Skyhigh Networks?

Кроме того, специалисты McAfee и BAKOTECH Group раскроют такие темы:DXL (Data Exchange Layer) - эффективный стандарт взаимодействия всех ИБ-решений компании с экосистемой McAfee "Защита | Обнаружение | Реагирование" по обмену информацией об угрозах; решения класса "песочница" как ядро системы информационной безопасности по защите сетевого, почтового и веб-трафика; Endpoint Detect and Response (EDR) – ключевой элемент системы мониторинга, обнаружения и реагирования на сложные угрозы на конечных точках; преимущества использования Локального сервера репутаций (TIE). Хранении и использовании маркеров компрометаций по отражению сложных и целенаправленных атак в организации любого масштаба.

Также, в рамках форума запланированы технические демонстрации решений вендора, практические кейсы от ИБ-экспертов и инженеров крупных компаний, банков, госучреждений в рамках специального формата интервью. Дополнительно, об опыте проектов по решениям McAfee можно будет пообщаться на демо-стендах со специалистами McAfee и локальными партнерами в Украине и Восточной Европе.

К участию в мероприятии приглашаются ИТ/ИБ-директора, руководители ИТ/ИБ-подразделений и другие ИБ-специалисты, перед которыми стоит задача построения эффективной системы информационной безопасности компании.