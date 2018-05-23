Количество женщин, желающих работать в IT, растет

23 мая 2018, 15:08

Все больше женщин заинтересованы в построении карьеры в IT-сфере: количество женщин-претендентов на позиции, связанные с программированием, растет на протяжении последних трех лет.

Об этом говорят данные DataArt, глобального технологического консультанта, охватывающие 2015–2017 гг.

Согласно статистике DataArt, в 2017 г. количество резюме от женщин на позиции, связанные с разработкой ПО, было на 44 % выше, чем в 2016 г., и на 65 % больше, чем в 2015 г. (результаты исследования основаны на данных из пяти стран, где расположены центры разработки DataArt — Аргентины, Болгарии, Польши, Украины и России — и включают отклики на вакансии компании от 3715 женщин).

Анализ данных показывает, что наибольший интерес для женщин в IT-индустрии представляют позиции Quality Assurance и Quality Automation, которые составляют почти половину общего числа заявок за последние три года. Второе место занимают позиции Java-разработчиков, далее — .NET и JavaScript-разработчиков.

Согласно данным DataArt, наименьший процент женщин-кандидатов (менее 5 %) встречается среди кандидатов на позиции Android, C ++ и iOS-разработчиков.

Ситуация в Украине лежит в общем тренде. По данным минюста Украины, в украинском IТ работает 24 % женщин, при этом в украинских офисах DataArt их около 35 %, а в Херсоне и Львове — целых 40%. Количество новых резюме, поступающих от женщин на позиции, открытые в украинских офисах DataArt, растет каждый год: в 2016 г. рост составил 4 %, в 2017 — уже 11 % (в 2015 г. женщины подали 776 резюме, в 2016 г. — 812 и в 2017-м — 907).

Дмитрий Абрамов, Delivery Manager, DataArt: «Женщин, как и мужчин, в IT привлекает менее традиционный подход к построению карьеры, меньшая иерархичность организаций и зависимость от руководства, гибкость форм работы и социальные гарантии, которые предоставляет одна из самых высокодоходных отраслей Украины. Барьер входа в QA ниже, поэтому именно на эти позиции претендует больше кандидатов в целом».

DataArt поддерживает технологические сообщества, популяризирующие IT-профессии среди женщин: Women Techmakers, Women Who Code, Coding Girls, Rails Girls.