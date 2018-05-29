Fortinet представляет новые коннекторы системы безопасности

29 мая 2018, 13:15

«Компания Fortinet создала обширную экосистему решений ведущих партнеров, интегрированных в архитектуру адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet при помощи API и сценариев, написанных с использованием инструментов DevOps.

Внедрение коннекторов системы безопасности способствует углублению интеграции, что необходимо для автоматизации и упрощения выделения ресурсов безопасности, конфигурации политик и управления операциями в мультивендорных средах клиентов».



Сегодня компания Fortinet объявила о выпуске новых коннекторов системы безопасности, предназначенных для автоматизации операций в мультивендорных средах за счет интеграции с технологиями ассоциированных партнеров при помощи открытых API (интерфейсов программирования приложений).



· Коннекторы системы безопасности поддерживают подключение решений в составе адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet к существующей экосистеме безопасности клиента одним щелчком. Также они обеспечивают автоматическое внесение изменений в порядок выполнения операций из одного окна, что способствует устранению уязвимостей и несоответствий стандартам безопасности.



· В число первых коннекторов системы безопасности входят следующие: облачные, SDN, источники данных об угрозах, ITSM, инструменты автоматизации, средства единого входа/удостоверения, функции отслеживания IaaS, а также средства устранения распространенных рисков и уязвимостей конечных точек.



· Первый набор коннекторов системы безопасности поддерживает интеграцию с ведущими технологическими инфраструктурами и решениями, в числе которых Amazon Web Services (AWS), Cisco ACI, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Nuage Networks VSP, ServiceNow и VMware NSX.



· Клиенты компании Fortinet незамедлительно получат доступ к коннекторам системы безопасности в составе последней версии FortiOS 6.0.



В сетевых средах многих современных организаций задействованы продукты, инструменты и приложения от разных поставщиков, управление безопасностью которых осуществляется изолированно. Согласно недавнему отчету Gartner, «бедой многих служб безопасности является чрезмерное количество инструментов. В результате сотрудники часто отвлекаются на просмотр оповещений и сталкиваются со сложностями, обусловленными необходимостью работать с большим количеством консолей. Эффективное управление всеми этими инструментами требует высокой квалификации, что затрудняет привлечение и удержание аналитиков служб безопасности с соответствующим опытом. Помимо перечисленных факторов, ситуацию усложняет появление новых направлений атак, не связанных с локальными ИТ-средами».



Сложные клиентские среды, от многооблачных инфраструктур до IoT, особенно требовательны к интеграции технологий, так как в противном случае управление и автоматическое внесение изменений в порядок выполнения операций становятся затруднительными. Кроме того, процедуры и инструменты DevOps, как правило, не интегрированы с процессами обеспечения безопасности, что замедляет разработку и вывод приложений на рынок.



Компания Fortinet сделала архитектуру адаптивной системы сетевой безопасности более открытой при помощи коннекторов системы безопасности в целях более эффективной интеграции со сложными инфраструктурами современных цифровых организаций и устранения уязвимостей. Также коннекторы обеспечивают более тесную интеграцию функций отслеживания и администрирования средств безопасности с инфраструктурами и приложениями партнеров.