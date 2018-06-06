Music Hall представляет Hi-Fi от Denon

6 июня 2018, 9:15

Повышает настроение, вдохновляет, расслабляет или, наоборот, настраивает на рабочий лад, заставляет биться сердце сильнее и впечатляет «до мурашек» по коже … И это еще не все, что может с нами сделать музыка. Ее Величество Музыка наполняет нашу жизнь!

Поход на концерт становится событием месяца, если не года. А приобретение любимой пластинки это хороший повод для встречи с друзьями и спонтанного праздника. «Обмоем», так сказать, приобретение, чтобы долго радовала своего хозяина.



Поэтому очень важно, чтобы не было фальши в воспроизведении музыки, чтобы звуковая сцена была правильная. Также, благодаря качественной звуковой системе домашнего кинотеатра, грань реальности и выдуманного растворяется.



Теперь всю работу, связанную со звуком, можно смело доверить аудио продукции японского бренда Denon.

Страсть. Творчество.Технологии. Это три кита, на которых основана философия бренда Denon. Созданная в 1910 году в Японии, компания более 100 лет занимается только одним – совершенствованием вашего опыта музыкальных и кино-развлечений. В ассортименте компании для этого можно найти от наушников и портативных колонок для прослушивания музыки в дороге до AV-ресиверов и стерео усилителей — для настоящего удовольствия дома.Инновационный подход и скрупулезность в деталях привели к тому, что сейчас Denon — мировой лидер среди производителей аудиосистем. Настоящий чистый и точный звук — визитная карточка бренда.«Номер один» — стойкая ассоциация с брендом, ведь именно Denon открыл миру первый CD-проигрыватель, первый многоканальный магнитофон, пульт для клубных ди-джеев, который стал эталоном производства в отрасли; первый профессиональный радиовещательный рекордер мини дисков (теперь уже стандарт на радио станциях во всем мире). Первые в мире Dolby Digital, THX и DTS-ES A/V компоненты — тоже Denon. Звуковое сопровождение в формате ТНХ Surround EX (разработка Lucasfilm и Dolby Lab's) впервые появилось в фильме "Star Wars - Episode 1: The Phantom Menace". А еще с брендом Denon ассоциируются самые лучшие кассеты, первый в мире DVD диск и первый high-end DVD плейер.