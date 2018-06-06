15-метровая Цыпа и другие необычности в рекламе от Киевстар

6 июня 2018, 12:15

Два года назад лидер телеком-рынка Украины впервые использовал инновации – виртуальную и дополненную реальность – в своих рекламных кампаниях.

Один из самых ярких примеров – рекламный ролик с драконом (https://youtu.be/FVOiflO3XoM), который продолжился наружной рекламой со специальным значком. Наведя на него смартфон с приложением Kyivstar reality, человек мог наблюдать полет дракона.

«Клиента важно развлекать, вовлекать и создавать ему новый опыт взаимодействия с брендом. Одни из инструментов для этого - виртуальная и дополненная реальности (VR и AR), помогают создавать wow-эффект, когда картинка буквально оживает», - поясняет Юрий Черненький, Начальник департамента маркетинговых коммуникаций «Киевстар».В этом году маркетинг-команда Киевстар решила не только продолжить историю приключений Цыпы – игрушечного персонажа из рекламной кампании про 3G связь, но и использовать дополненную реальность. А все для того, чтобы цыпленок, высотой в пятиэтажный дом, появился на центральных площадях 9 городов Украины (Винницы, Днепра, Киева, Львова, Одессы, Тернополя, Ужгорода, Харькова, Хмельницкого).Чтобы увидеть Цыпу нужно:

Загрузить мобильное приложение Kyivstar Reality.

Запустить приложение и сканировать через смартфон борд, ситилайт, постер в магазине либо следуя подсказкам Kyivstar reality, прийти на центральные площади Винницы, Днепра, Киева, Львова, Одессы, Тернополя, Ужгорода, Харькова, Хмельницкого, навести смартфон на локацию и оживить виртуальную Цыпу.

После просмотра дополненной реальности участникам активности в приложении предлагают стикеры с Цыпой для Telegram (https://t.me/addstickers/TsypaSticker) или 1000 нетарифицируемых МБ.

Напомним, что для использования 4G нужно подготовить свой гаджет и SIM-карту. Абоненты Киевстар могут проверить поддерживает ли их смартфон и SIM-карта связь четвертого поколения с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.