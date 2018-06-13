Sigma mobile X-sport C11 – экшн-камера на каждый день

13 июня 2018, 10:15

Экшн-камера Sigma mobile X-sport C11 создана для тех, кто любит не только получать яркие впечатления от жизни, а и делиться своими воспоминаниями с другими!

5-мегапиксельная матрица Sigma mobile X-sport C10 поддерживает запись видео в форматах Full HD (1080p) 1920х1080/25fps; HD (720p) 1280х720/30fps и VGA 640х480; может делать фотографии высокого качества (до 4032х3024 пикселей), обладает широким углом обзора - 140˚. Присутствует возможность автоматического срабатывания затвора через заданный интервал времени. Камера поддерживает карты памяти microSD, microSDHC и microSDXC до 32 ГБ (не ниже 10 класса скорости).

Цветной жидкокристаллический дисплей 2" позволяет прямо на месте видеосъемки оперативно просмотреть видеозапись и настроить функции камеры без подключения к ПК. Камера имеет встроенный цифровой стабилизатор изображения, что решает проблему нечеткой картинки при движении по неровной местности.

Благодаря возможности циклической записи камера легко может использоваться в качестве видеорегистратора. А при использовании специального водонепроницаемого аквабокса X-sport C11 может погружаться на глубину до 30 метров, что будет очень полезно любителям подводной съёмки.

Емкий аккумулятор 900 mAh дает возможность автономной съемки не менее полутора часов при максимальном разрешении, и до трех часов при минимальном.

Еще одно достоинство X-sport C11- расширенная комплектация востребованных аксессуаров. Вместе с камерой и водонепроницаемым боксом вы получаете большой набор креплений: на штатив, вело-крепление, переходное, шарнирное, гибкие фиксаторы, платформа для клипсы с клейким слоем.

Компактный размер камеры (59x30x41 мм) и малый вес (58 г) позволяют применять крепления и использовать камеру, практически не ощущая веса.